Cultura no es solamente Carnaval: Alcalde

MAZATLÁN._ El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán no es solamente Carnaval, pues el tema cultura es algo muy complicado porque hay festivales que se han caído, se han venido abajo, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Él ya conoce el caminito, sabe la dinámica, el Consejo de igual forma lo conoce y creo que en esa parte no le veo ningún problema, el tema aquí es cómo vamos a poder recuperar no solamente el tema del Carnaval porque Cultura no es solamente Carnaval”, añadió González Zataráin tras tomarle protesta a Raúl Rico González y a Rodolfo Cardona Pérez como director y director de finanzas, respectivamente, de dicha paramunicipal.

“Al contrario, el tema cultura es complicado porque hay festivales que se han caído, que se han venido abajo, la cartelera incluso del propio Teatro (Ángela Peralta) que presenta temporadas que se han venido presentando comúnmente años anteriores pues ha demeritado y lo que queremos es recuperar todo ese trabajo, toda esa cartelera, todo ese contacto con la cultura, la difusión, los espectáculos, la cobertura incluso”.

No es solo el tema del Teatro Ángela Peralta y el Centro Histórico, Rico González también tiene experiencia en trabajar con colonias, con el sector social y eso se va equilibrar y hay seguridad que lo va a sacar bien.

“Aquí la encomienda y lo que más estamos preocupados y lo digo estamos porque no nada más es el tema de los regidores, de la Síndica y un servidor, también es el tema del Gobernador, el Gobernador del estado me encargó mucho que no desmerite el Carnaval”, reiteró el Alcalde.