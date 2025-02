$!Cumple 3 meses pequeño pingüino nacido en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ A casi tres meses de su nacimiento, activo, de buen apetito y desinhibido, así resultó el pequeño pingüino que habita desde el 17 de diciembre de 2024 en el Gran Acuario Mazatlán, su mamá Capi y su papá Yuno se encargan por completo de su alimentación y cuidado.

Catalogado como un logro importante y valioso para la conservación de la especie y como resultado del trabajo que realiza el equipo de especialistas de este recinto marino, el desarrollo del polluelo se presenta con mayores avances al promedio, así lo considera su cuidadora Dayana Ruiz encargada de especies exóticas en el Gran Acuario Mazatlan.

“El ejemplar, va muy bien, va aumentando de peso favorablemente, ya pesa más de 3 kilogramos, ya casi casi va a alcanzar a las hembras más pequeñas que son Mandi y Niki en cuanto a peso, en el tamaño ya les lleva muy poquito a los papás y tiene bastante energía”.

“Ya sale del nido a pesar de que tenemos una barrera, la brinca, sale por pequeños ratitos, camina un poquito y se regresa. Todavía no tiene como la confianza de acercarse más hacia el estanque por ejemplo, si puede nadar, de hecho, sí podría entrar al estanque y todo, pero las plumas, todavía es plumón, a pesar de que ya cambiaron de coloración, pero bueno, ahorita con el pulmón sí se moja, ese no se seca, no es impermeable, entonces lo más seguro es que podría bajar su temperatura corporal”.