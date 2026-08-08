$!Cumple 40 años la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Mazatlán

Con recuerdos, anécdotas y un desayuno entre colegas, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Mazatlán celebró sus 40 años de trayectoria. La celebración se realizó este sábado en un salón del hotel ubicado en Zona Dorada, como parte de las actividades por el aniversario que oficialmente se cumple el próximo 11 de agosto. Bajo el lema “40 años contando historias, construyendo futuro (1986-2026)”, integrantes de la asociación hicieron una pausa para recordar el camino recorrido y reconocer a las personas que durante cuatro décadas han contribuido a fortalecer la organización.







El encuentro contó con la presencia del presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, José Ramón Bañuelos Solís, así como del presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, Gerardo Martínez Chávez. Durante su mensaje, Bañuelos Solís destacó que llegar a cuatro décadas de vida institucional representa un motivo de orgullo y, principalmente, de gratitud hacia quienes iniciaron la historia del organismo, quienes lo han encabezado y los socios que le han dado continuidad. “Llegar a 40 años de vida institucional es un motivo enorme de orgullo y sobre todo de gratitud”, expresó.







Como parte del festejo se realizó una dinámica en la que los asistentes compartieron recuerdos sobre su primer curso o evento dentro de la asociación. Las participaciones permitieron recuperar distintas etapas de la historia del organismo y las experiencias personales de sus integrantes. Algunos socios recordaron sus primeros acercamientos a la asociación desde sus años de formación profesional, mientras otros destacaron que encontraron en ella un espacio de capacitación, intercambio de conocimientos y apoyo entre colegas.







La convivencia también sirvió para resaltar el carácter cercano que, de acuerdo con los participantes, ha distinguido a la organización durante estos 40 años. Gerardo Martínez Chávez, presidente de la Federación Nacional, reconoció la participación activa de los integrantes del colegio mazatleco y destacó el trabajo que realizan sus diferentes comisiones. “Aquí hay siempre una mano, siempre quien te ayuda, siempre quien te dice algo, siempre quien te comparte. Yo siempre me sentía parte de él, sigamos construyendo esta historia de su colegio”, expresó durante su intervención.





