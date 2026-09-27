$!Cumple 7 años sin luz el Telebachillerato de El Recreo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Siete años sin energía eléctrica lleva el Telebachillerato de la comunidad de El Recreo, situación que, de acuerdo con Édgar González Sarabia, responsable del plantel, dificulta las actividades educativas y afecta a alrededor de 62 estudiantes. El plantel cuenta con aulas que fueron inauguradas en 2019, pero desde entonces no ha tenido suministro regular de energía eléctrica, por lo que los maestros recurren a una planta eléctrica que funciona con gasolina para poder desarrollar sus actividades. González Sarabia señaló que esta situación resulta especialmente complicada durante las tardes, cuando las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados, además de que el plantel se encuentra en una zona rural.

Édgar González Sarabia, responsable de Telebachillerato de la comunidad de El Recreo. ( )

“¿Cómo trabajamos? Trabajamos con una planta eléctrica a base de gasolina. Y no basta para los 40 grados de calor que tenemos en turno vespertino”. Explicó que los estudiantes provienen de distintas comunidades, entre ellas Camacho, El Sapo, El Recreo, Estación Modesto, Mármol, Los Llanitos, El Chamizal y el kilómetro 19.

El responsable del plantel también recordó que anteriormente se generó un adeudo de alrededor de 686 mil pesos por el consumo de energía eléctrica, luego de que se instalará una conexión irregular, situación que derivó en una multa. De acuerdo con su relato, durante la administración municipal encabezada por Édgar González en Mazatlán se logró reducir 94 por ciento de esa deuda, por lo que la comunidad tuvo que cubrir alrededor de 38 mil pesos. Para reunir el dinero, habitantes de El Recreo realizaron boteos y kermeses, mientras que maestros también aportaron parte de su salario para evitar que el adeudo provocará la suspensión definitiva del servicio.