$!Cumple Bazar MazFest con exposición de emprendimiento y talento en Mazatlán

Con una nutrida participación de emprendedores locales y un ambiente familiar en todo momento, este domingo se llevó a cabo el Gran Bazar MazFest en el Estadio Teodoro Mariscal, evento que cumplió su cometido de impulsar el talento artístico y la economía de Mazatlán.

El evento, realizado en colaboración con el club Venados de Mazatlán, reunió a más de 40 marcas que ofrecieron una amplia variedad de productos, desde ropa y artículos deportivos hasta alimentos y accesorios, atrayendo a decenas de familias que aprovecharon la jornada para convivir y apoyar a los pequeños negocios del puerto.

Tal como se había anunciado, el bazar combinó la oferta comercial con un ambiente festivo, donde los asistentes pudieron recorrer stands con jerseys de los Venados y del Gran Maratón Pacífico, además de productos como perfumes, termos, mochilas, peluches, juguetes, maquillaje, artículos naturistas y figuras coleccionables.

También destacaron propuestas de emprendimiento social, asesoramiento comercial y ventas por catálogo, así como juegos inflables y talleres de pintura dirigidos a niñas y niños, lo que permitió que personas de todas las edades encontraran alguna actividad para no aburrirse.