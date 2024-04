Pero no todas las dificultades vienen de la mano con la parte económica, pues otra de las crisis que se palpan en esta ardua tarea de servir, es la falta de vocación para el voluntariado, señaló el padre Rafael.

“Precisando un poquito más la dificultad principal es en el voluntariado, se trabaja mucho para poder conseguir una persona que se comprometa a ser voluntario de la institución, yo diría, en mi experiencia personal, es lo que más cuesta”, lamentó el padre.

“Generalmente las personas quieren devengar un sueldo, hacer algo a cambio de una paga y la institución no es una empresa, no podemos contratar un empleado, darlo de alta en el seguro, no se puede sostener una institución de asistencia social”, añadió.

Actualmente Cáritas cuenta con 2 centros de atención ubicados en la colonias Francisco Villa y Valles del Ejido (El factor), dónde cuentan con 20 voluntarios.

Informe de Programas 2023

Durante el 2023 se brindaron en total 26 mil 197 servicios a 35 mil 836 personas, en los 13 programas de asistencia social y de salud con los que Cáritas apoya a la sociedad.

Programas de Salud

*Farmacia

9 mil 970 servicios otorgados

7 mil 959 personas atendidas

*Dental

6 mil 875 servicios otorgados

7 mil 013 personas atendidas

*Terapia Física

3 mil 753 servicios otorgados

3 mil 314 personas atendidas

*Psicología

1 mil 091 servicios otorgados

1 mil 091 personas atendidas

*Medico General

20 servicios otorgados

36 personas atendidas

*Optometría

528 servicios otorgados

528 personas atendidas

*Gastroenterólogo

160 servicios otorgados

160 personas atendidas

*Aparatos ortopédicos

41 servicios otorgados

39 personas atendidas

Programas de Asistencia Social

*Albergue al Peregrino (apoyo a migrantes)

1 mil 675 servicios otorgados

2 mil 361 personas atendidas

*Despensas

1 mil 675 servicios otorgados

2 mil 361 personas atendidas

*Guardería

2 mil 084 servicios otorgados

2 mil 084 personas atendidas

*Bazar

3 mil 830 personas atendidas

*Comedor

6 mil 899 personas atendidas

*Juguetes y dulces

250 niños atendidos

*Transporte

1 servicio otorgado