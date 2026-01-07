Cumple Corporativo Aduanal Osorio el sueño de cuatro niños en campaña ‘Sé Un Rey Mago’

Una significativa aportación fue la que realizó el Corporativo Aduanal Osorio durante la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ impulsada por Noroeste, la cual permitió cumplir el sueño de cuatro niñas y niños que forman parte de esta iniciativa solidaria.

Reafirmando su compromiso con las causas sociales y con el bienestar de la infancia mazatleca, Aduanal Osorio hizo entrega de cuatro obsequios cuidadosamente seleccionados de acuerdo con los deseos compartidos por los menores a través de sus historias en este diario.

Entre los donativos destaca un carrito montable para el pequeño Diego Aldair de 2 años de edad, juguete pensado para estimular su motricidad, coordinación y poder jugar al aire libre, además de brindarle una experiencia recreativa acorde a su etapa de desarrollo.

Para el joven Iker Daniel de 11 años, el corporativo donó un set de Legos temáticos de Spiderman, que no solamente responde a su gusto por el personaje, pues también fomenta la creatividad y la concentración a través del juego.

Asimismo, Sixsiri Abigail, de 2 años, recibió el tradicional juego de mesa Operando, un material lúdico que favorece la identificación de formas, colores y la coordinación motriz, adaptando el aprendizaje temprano mediante el entretenimiento.

En el caso de Hazael, de 8 años, se hicieron entrega juguetes sensoriales diseñados para estimular los sentidos, apoyar el desarrollo cognitivo y brindar un espacio de juego que favorezca la calma, la atención y la exploración.

La entrega de los obsequios fue realizada por Laura Reza y Jorge Gómez, quienes acudieron en representación del Corporativo Aduanal Osorio, refrendando el compromiso social de la empresa y su interés por participar activamente en iniciativas que impactan de manera positiva en la niñez.

La campaña ‘Sé Un Rey Mago’ tiene como propósito preservar la tradición de los Reyes Magos como un acto de solidaridad y empatía invitando a la sociedad a involucrarse en acciones que van más allá de lo material.

Esta edición, por segundo año consecutivo la campaña se llevó a cabo en colaboración con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia A.C., integrado por familiares de personas desaparecidas.