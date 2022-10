$!Cumple la basura en Mazatlán una semana en las calles y enfurece a colonos la falta de atención de Servicios Públicos Municipales

El problema es en el Infonavit Playas, Infonavit El Conchi, Villa Verde, La Foresta, San Fernando, San Jorge, Villas de las Flores, Ex Hacienda del Conchi y Bugambilias.

El Edil explicó que se está investigando la razón del por qué en varias colonias de Mazatlán no ha pasado el camión recolector de basura, pondrán auditores para ver el horario de los trabajadores, para cerciorarse si el tema humano o si están fallando los camiones.

“De la recolección de basura vi muchos puntos y ya él (David Ibarra Olmeda) me dijo que están yendo camiones con personal sindicalizado y se regresa a mediodía y ya no siguen con sus rutas, entonces le pedí que pusiera auditores para tener certeza de que eso realmente sucede, yo no puedo asegurarlo”, indicó.

Benítez Torres aceptó que son varios camiones los que tienen problemas mecánicos, es por eso que espera que dentro de poco se haga un convenio con una empresa para tratar la basura, y que ellos se encarguen de recolectarla.

“Tenemos ahorita varios descompuestos, pero no es por morosidad ni por falta de recursos, es porque tienen un trabajo fuerte y son camiones viejos, acuérdense que no se ha podido todavía, porque faltan los puntitos finales de concretar el tratamiento de la basura, y ahí nos aseguran 43 camiones recolectores eléctricos, para evitar la rapiña de gasolina”, añadió.

–¿A qué se debe la falta de recolección de basura?

“De que hay algunos camiones descompuestos que se están arreglando y esa labor que presuntamente, no puedo asegurarlo, están haciendo algunos trabajadores”

-¿Hay tortuguismo de parte de ellos?

“Desconozco la razón, pero ya mandamos a supervisar”.