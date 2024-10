Con la modificación del Reglamento de Gobierno el Cabildo de Mazatlán cumple con el 50 por ciento del Cabildómetro Mazatlán 2023-2024, impulsado por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán en coordinación con el Ayuntamiento.

Para lograr el 100 por ciento del cumplimiento se requiere que las disposiciones que contiene el nuevo Reglamento se aplique, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, sobre esta herramienta que se tomó en una alianza con una asociación de Ciudad Juárez, Chihuahua, para replicarla en el municipio.

”La metodología se aplica de dos maneras, primero que esté normado y la segunda que se aplique, o sea, de nada sirve tener las 15 obligaciones ya en norma si no se aplica, ya quedó normado que se publiquen tanto las convocatorias tanto de las sesiones de Cabildo como de las sesiones de las comisiones, ya es obligación, pero si no se hace entonces no se cumple al 100 por ciento”, añadió Rojo Navarro tanto en la presentación del cierre y de los resultados del Cabildómetro Mazatlán 2023-2024 la mañana de este martes en la Sala de cabildo como en entrevista.

”Por eso se parte de 50 por ciento que ya esté en norma y 50 por ciento que se aplique, lo que sigue es darle seguimiento a que la norma de cumpla, a que si se establece en un artículo que se deben de publicar los dictámenes que se van a discutir en una reunión de comisión que se publiquen completos porque la norma así lo establece, si se publica se cumple al 100 por ciento ese indicador”.

En el evento en presencia de 10 regidoras y regidores precisó que el Cabildómetro es una herramienta implementada por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán para evaluar la transparencia y participación ciudadana que existe tanto en las sesiones de Cabildo como en las reuniones que realizan las comisiones de trabajo que integran las y los ediles de este Ayuntamiento de Mazatlán y consta de dos etapas, la primera evalúa la parte normativa que demuestra si existe transparencia y participación ciudadana en el trabajo del Cabildo y una segunda etapa que evalúa en trabajo en lo individual de cada regidor y regidora.

”En esta ocasión se implementó la primera etapa de cuya aplicación sin duda el resultado fue muy bueno”, expresó.

Recordó que la alianza con el Plan Estratégico Juárez se realizó en el 2022, se realizó el Estudio Cero de enero a marzo del 2023 y en la evaluación Cero se obtuvo una calificación de 0.16 por ciento del 0 al 100, pero ya en su aplicación en tan sólo un año el Cabildo de Mazatlán subió a una calificación del 50 por ciento, lo que es muy importante.

El Cabildómetro tiene 15 indicadores en total, 8 para el Cabildo y 7 para Comisiones y los índices del Cabildo son Sesiones públicas, Calendario público, Antelación de convocatoria, Orden del día público y completo, Transmisión por Internet, Publicación de Actas, Sentido de votación de actas y participación Ciudadana.

Mientras que los índices de Comisiones son Sesiones públicas, Calendario Público, Antelación de convocatoria, Orden del día público y completo, Transmisión por Internet, Publicación de actas y Participación Ciudadana.

Tras dar a conocer los resultados del cumplimiento del 50 por ciento de los indicadores del Cabildómetro Mazatlán 2023-2024, Rojo Navarro dijo que al quedar en normativa ya es obligatorio para las futuras administraciones y eso asegura continuidad, además se puso candado a la discrecionalidad de las sesiones; abre documentos y expedientes a la ciudadanía.

Dio a conocer que lo que sigue es que se aplique lo que se conoce como Regidor MX que evalúa asistencia de los ediles, salarios, cercanía con la población, comunicación de sus trabajos y su productividad.

Tanto regidores como el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán enfatizaron que lo que sigue es impulsar que las reformas a este Reglamento de Gobierno se eleven a nivel estatal con la Ley de Gobierno Municipal para que otro Cabildo no lo vaya a derogar, sino que ya con esa Ley sea obligatorio no nada más para Mazatlán sino para todos los municipios de la entidad esta herramienta en pro de la transparencia.