”Antes que nada le doy las gracias a Noroeste, que siempre nos ha apoyado en todo, nos ha ayudado a que esto se siga difundiendo, pues hoy les vengo a comentar, a decir que ya son 21 días que llevamos aquí en Mazatlán en la búsqueda de “Rocky”, como ustedes saben y se los he contado “Rocky” es un schanuzer gigante, que tiene 8 años, el primero de julio los cumple”, reiteró Myriam en las instalaciones de Noroeste.

“Y también como saben, es un importante en mi vida, es parte de mi apoyo emocional, por la enfermedad que yo padezco, entonces pues les vengo a pedir como siempre, a suplicar, no sé cómo pedírselo ya, pero necesito que ya me ayuden, que las personas que tengan a “Rocky”, ya me lo regresen, ya son muchos días sin él, yo sé que “Rocky” está enfermo, él como les he ido comentando, tiene un padecimiento estomacal, tiene dieta especial, toma medicamento, ya van varias semanas que no le hemos podido dar”.

Le pueden afectar las altas temperaturas

Myriam señaló que “Rocky” puede resultar afectado por las altas temperaturas que se registran en Sinaloa.

”También he comentado que las temperaturas de ustedes están subiendo cada días más, “Rocky” no está acostumbrado a esas temperaturas, las temperaturas de ustedes es casi de 40 grados, “Rocky” está acostumbrado máximo 27, 28 grados, entonces también se le puede enfermar de la piel”, afirmó.

“No sé cómo explicarles que “Rocky” al rato no va a hacer lo que ahorita es él, qué bonito perrito, y no quiero molestarlos, pero sí quiero que se compadezcan, sino de mí, de él, porque él va a estar sufriendo, él ya está viejito, va a seguir teniendo enfermedades, y al rato no quiero que vaya a hacer un estorbo y lo vayan a sacar y lo vayan a sacrificar, ¡por favor, ya regrésemenlo!, la ha estado pasando muy mal estos días, angustiada de no saber de él, cómo lo tratan, si en verdad lo quieren o no, o que se hayan encariñado con él, estas semanas, ya son ocho años que vivo con él, ¡por favor, apíadensen de mí o de “Rocky”, pero ya regrésenmelo por favor!”.

Agradece el apoyo de todos y pide seguir compartiendo la búqueda

Myriam agradeció el apoyo de todos y pidió seguir compartiendo la búsqueda.

”La gente lo está compartiendo muchísimo, le doy gracias a las personas, a las instituciones, a los rescatistas, a todos, a la gente que nos ha llamado, tuvimos una llamado pero desgraciadamente no es nuestro “Rocky” que lo había encontrado, pero él no es”, afirmó.

”Siempre estoy contado tanto como la gente como los medios para difundir esta noticia, que por favor sigan apoyándome a compartir esta nota por redes sociales, por el periódico, por televisión, para que se siga difundiendo y no crean que ya me fui o que lo voy a dejar, no lo voy a hacer, nuestras posibilidades no son bastantes, pero aquí vamos a seguiir hasta que lo encontremos, porque yo no pienso irme sin él, y no sé cómo le vamos a hacer, pero yo voy a seguir aquí hasta que me lo entreguen, ¡por favor, apiádense de mí!”.

Para informes

Myriam y su esposo Marco pidieron que si tienen informes de “Rocky” pueden llamar al teléfono 55 55 09 30 05, al 66 92 23 83 13 ó si gustan irlo a dejar a algún refugio, o amarrado, y hacerles una llamada anónima para ir por él.