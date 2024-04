”Todos los días nos llaman, nos piden de 200 pesos hasta 30 mil, obviamente no tienen al perro, obviamente no vamos a dar dinero hasta no tener al perro, sí lo vamos a pagar una recompensa, pero hasta que tengamos a “Rocky”, dijo Marco.

Por su parte, Myriam sigue triste porque ya son ocho días sin tener a su amigo y compañero fiel “Rocky”, y reiteró la súplica para que se lo regresen.

”Por favor, regrésenmelo, ha estado conmigo desde los dos meses, él ha servido mucho de mi apoyo, porque yo tengo problema emocionales, de hecho hace cuatro años mi papá falleció y padezco de la depresión, y él es el que me ha ayudado a levantarme todos los días, no saben, no saben, qué daño me están haciendo también, yo sé que ya se encariñaron con él, tal vez, pero yo lo necesito y sé que él también me necesita, por favor ya regrésenmelo, no saben qué angustia he pasado, ya tengo ocho días que no sé nada de él, por favor, no sé cómo pedírselos, no lo sé”, afirmó.

”Por favor devuélvame a mi perro, Rocky es un schnauzer, tiene ocho años como les vuelvo a repetir, y es muy cariñono, por eso yo creo que también ya se encariñaron con él, de verdad, es muy noble, él le gusta jugar, que lo acaricien, ya verdad ya no sé como decirle que me lo regresen, por favor me la estoy pasando muy mal”.

La rutina con “Rocky”

Myriam contó cómo disfrutar un día con “Rocky”.

”Es levantarme como a las 8 de la mañana, sacarlo a pasear, darle de comer, por las tardes jugar, y en la noche volver a darle de comer, de hecho él come dos veces al día, no crean que una vez, no, y como les vuelvo a comentar, él come comida especial, no es cualquier comida así de sobrecito o el del Costco, él come comida especial, recalcó.

“Y no es que me sobre el dinero, ya no tenemos dinero, ya estamos muy poco de recursos, pero nos vamos a quedar aquí como sea, pero aquí nos vamos a quedar, no crean que tenemos dinero, no, y si esa camioneta la traíamos es porque es una fuente de trabajo y también nos la quitaron”.

Tanto Myriam como Marco agradecen todo el apoyo que han recibido en Mazatlán en la búsqueda de su “Rocky”.