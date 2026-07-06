$!Cumple una semana el paro de labores en la UAS; trabajadores siguen a la espera de pagos pendientes

A ocho días de haber iniciado el paro indefinido de labores en la UAS, trabajadores de la institución permanecen instalados en los accesos de las escuelas en Mazatlán, donde mantienen lonas y pancartas para exigir al Gobierno federal un subsidio extraordinario que permita cubrir los pagos pendientes de salarios y prestaciones. Ramón Villelas, secretario de Trabajo de la zona sur administrativa de la UAS, señaló que la movilización continúa sin cambios, pues el adelanto de recursos recibido la semana pasada no llegó a resolver por completo el problema financiero que enfrenta la institución. “Efectivamente, el día de hoy se cumplen ocho días ya del paro; este paro que, como ustedes saben, se hace por el subsidio extraordinario que solicita la Universidad y por tal motivo está aquí el Sindicato con los compañeros de la comunidad universitaria, manifestándose para levantar la voz”, expresó.





“Sabemos que el Rector tuvo la semana pasada una pequeña respuesta, que en realidad se toma como un mejoralito, pero eso no estamos buscando. Tuvo un adelanto del mes de noviembre para poder cubrir la quincena y las primas vacacionales pendientes, pero el paro sigue porque ocupamos el recurso extraordinario para poder salir con todas las quincenas del año y con todas sus prestaciones”. En tanto, aseguró que durante estos ocho días la protesta ha recibido un gran respaldo de trabajadores universitarios en todo el Estado, quienes se han organizado por turnos para mantener la movilización sin desgastar a los participantes y mantener el esfuerzo muy latente. Asimismo, explicó que el futuro del paro dependerá de los resultados de la reunión que sostendrán este martes los secretarios generales de las secciones sindicales con autoridades en el Congreso de la Unión. También que reconoció que la suspensión de actividades ya afecta procesos administrativos y escolares en la UAS. “El día de mañana los secretarios generales de ambas secciones tienen una cita en el Congreso allá en México, y ya dependiendo de ese resultado se va a valorar si continuamos la protesta o se levanta el paro”, adelantó.



