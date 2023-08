Son los vecinos afectados son los que viven en las calles Bahía San Carlos, Avenida del Delfín, Puerto Libertad Puerto Lobo y Puerto Peñasco, del Infonavit Playas.

“Ahorita solo tenemos luz en la calle, pero lo que importa es tener luz en la casa por el calor y la despensa que tenemos en los refrigeradores ya empiezan a descongelarse y se van a echar a perder, y quién los va a pagar estos daños”, denunció Magdalena.

Señalaron que hay bebés recién nacidos que sufren del calor.

“Que no manchen, que venga a dormir aquí los canijos de la CFE, quién nos va a pagar lo que se eche a perder, no trabajé porque no tenía luz, no tengo corriente”, dijo Vicente Audelo López, vecino de la calle Puerto Libertad.

Incluso los niños ya gritan porque tienen calor y no pueden dormir.

”Yo me tuve que ir a trabajar, mi esposa y mi hija se quedaron en el calorón, llegamos, los llevé a comer a otro lado donde había aire acondicionado, llegamos otra vez a la casa y resulta que seguimos sin luz, ya son muchas horas”, afirmó Gerardo Laveaga.

“No es la primera vez, desde junio se ha ido como unas siete veces la luz, ya lo reportamos a la Comisión Federal de Electricidad y hacen caso omiso, deberían de cambiar el transformador, porque ya van siete veces, una vez se fue desde la mañana y regresó hasta las 7 de la tarde y así se va”.

Temen que los niños se deshidraten con el calor, por lo que hacen un llamado incluso al Alcalde Édgar González Zataráin para que ayude a llamar a la CFE para que responda.

“Se va la luz incluso cuando ni siquiera está lloviendo, con un vientesito y se va la luz y esto de hoy fue la gota que derramó el vaso, ya es mucha afectación lo que está provocando este transformador que me imagino que la Comisión se está negando a cambiar”, dijo Gerardo.

Llega personal de la CFE

A las 20:50 horas de este miércoles arribó personal de la CFE a bordo una camioneta a la zona sin energía eléctrica donde encontró a decenas de vecinos afuera de sus viviendas aguantando el calor.