$!Cumplen 67 jóvenes de Mazatlán con servicio militar en la Secretaría de Marina

Luego de varios meses de entrenamiento, esfuerzo y disciplina, 67 jóvenes de Mazatlán culminaron este martes su Servicio Militar Nacional con la Secretaría de Marina Armada de México, en una ceremonia de Toma de Protesta y Jura de Bandera que se celebró en la Escuela Náutica Mercante. El evento se llevó a cabo en presencia de altos mandos de la Cuarta Región Naval, buscando condecorar el temple del personal de marineros que cumplían satisfactoriamente su conscripción obligatoria. Entre la clase 2007 se encontraban 50 infantes, 16 remisos y una mujer voluntaria.





El Capitán de Navío, Édgar Érik González Torres, Jefe de Sección de Personal de la Cuarta Región Naval, emitió un mensaje en que animó a los marineros graduados a seguir sirviendo a México, así como a proteger los intereses de la Nación dentro de un compromiso moral obtenido en su servicio. “Este acto no es únicamente una ceremonia, es el momento en que cada uno de ustedes refrenda su voluntad de integrarse con firmeza y convicción a la gran misión de salvaguardar los intereses de la nación y patriotismo. La clase 2007 representa una generación que avanza con determinación, que demuestra que el compromiso con México no tiene tiempo ni demora. Recuerden siempre que servir a México es el más alto honor, y que portar esos valores implica responsabilidad permanente con la sociedad”, dijo González Torres. El Contralmirante Jesús García Molina realizó la Toma de Protesta a la Clase 2007 en presencia de sus familiares. La joven Danna Paola Osuna Bernal también expresó un mensaje en representación de sus compañeros, en la que motivó a mantener los valores y enseñanzas aprendidas.



