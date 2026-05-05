$!Cumplen 67 jóvenes de Mazatlán con servicio militar en la Secretaría de Marina

Luego de varios meses de entrenamiento, esfuerzo y disciplina, 67 jóvenes de Mazatlán culminaron este martes su Servicio Militar Nacional con la Secretaría de Marina Armada de México, en una ceremonia de Toma de Protesta y Jura de Bandera que se celebró en la Escuela Náutica Mercante.
El evento se llevó a cabo en presencia de altos mandos de la Cuarta Región Naval, buscando condecorar el temple del personal de marineros que cumplían satisfactoriamente su conscripción obligatoria.
Entre la clase 2007 se encontraban 50 infantes, 16 remisos y una mujer voluntaria.
El Capitán de Navío, Édgar Érik González Torres, Jefe de Sección de Personal de la Cuarta Región Naval, emitió un mensaje en que animó a los marineros graduados a seguir sirviendo a México, así como a proteger los intereses de la Nación dentro de un compromiso moral obtenido en su servicio.
“Este acto no es únicamente una ceremonia, es el momento en que cada uno de ustedes refrenda su voluntad de integrarse con firmeza y convicción a la gran misión de salvaguardar los intereses de la nación y patriotismo. La clase 2007 representa una generación que avanza con determinación, que demuestra que el compromiso con México no tiene tiempo ni demora. Recuerden siempre que servir a México es el más alto honor, y que portar esos valores implica responsabilidad permanente con la sociedad”, dijo González Torres.
El Contralmirante Jesús García Molina realizó la Toma de Protesta a la Clase 2007 en presencia de sus familiares.
La joven Danna Paola Osuna Bernal también expresó un mensaje en representación de sus compañeros, en la que motivó a mantener los valores y enseñanzas aprendidas.
”El día de hoy, ante nuestra bandera nacional, símbolo supremo de unidad, identidad y soberanía, comparecemos con respeto y firme construcción para asumir un compromiso que trasciende lo individual. Entendemos que este acto no es solo una formalidad sino una responsabilidad que implica aportar continuidad a los valores que nos identifican como mexicanos”.
”A nuestras familias, gracias por su apoyo y por ser el pilar que nos impulsa a seguir adelante con determinación; a nuestras autoridades, gracias por su apoyo y por ser el pilar que nos impulsan a seguir adelante con determinación. Gracias a los principios que dicen a las fuerzas armadas, hoy damos un paso firme como ciudadanos comprometidos y conscientes que servir a México es el más alto honor”.
Posteriormente se realizaron los Exhortos a la Secretaría de Marina y Armada de México, por parte del Comandante Jesús Torres; mientras que la ceremonia cerró con el Himno Nacional Mexicano por parte de la Escolta de la Secretaría de Marina, dando fin al ciclo de capacitación y adiestramiento de este año.
En el evento también estuvieron presentes Julio Cesar Ramos, Tesorero Municipal de Mazatlán, el General Brigadier Miguel Ángel Gómez Crisóstomo, en representación del Comandante de la III Región Militar; además del Capitán de Altura Jorge Pérez Arias, Subdirector Escuela Náutica Mercante de Mazatlán.