$!Cumplen feligreses con el Miércoles de Ceniza en Mazatlán

Después de las fiestas del Carnaval de Mazatlán, los católicos de Mazatlán son exhortados a la reconversión e iniciar el proceso de la Cuaresma con la toma de ceniza. Durante la primera misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, los feligreses acudieron a recibir la ceniza en busca de la reconversión y la abstinencia de comer carne y prepararse a la Cuaresma, los próximos 40 días a la llegada de la Semana Santa.





La imposición de ceniza se llevará a cabo todo el día en catedral y por todas las parroquias y templos de la ciudad. Pero este año, los fieles católicos recibirán la ceniza sobre el cabello, no en la frente por seguridad sanitaria ante el brote del sarampión, simbolizando la mortalidad y la necesidad de conversión. En la misa de catedral, el Padre Adán Pasos Sánchez aclaró que la Cuaresma no son solo capirotada ni torrejas, sino arrepentimiento. “Cuaresma no son capirotada, torrejas, no, esto va más allá de eso. Es un tiempo extraordinario que debe vivirse con el corazón y para el corazón”, sostuvo en el mensaje a los feligreses que se dieron cita en catedral.







Habló de que este día inicia el tiempo especial, el tiempo de la Cuaresma, donde se hace el fuerte llamado penitencial, tanto en el Salmo como en el Evangelio para invitar al arrepentimiento. ”Darle cambios a nuestra vida, hacer cambios en nuestra vida en bien personal y frente a Dios. Convertirnos de nuestras acciones pecaminosas y ser buenos cristianos, dejar de lado aquellas debilidades, defectos y limitaciones”, reiteró en la homilía. De manera especial en este tiempo de Cuaresma, les exhortó a trabajar pues todavía es tiempo a convertirse y volverse al Señor. En la liturgia se llamó a aprovechar el tiempo de la Cuaresma para un encuentro personal con Dios y redireccionar sus vidas. El sacerdote dijo que debe vivirse la Cuaresma haciendo obras de caridad, obras de sanación y obras de sacrificio, a través de la limosna en secreto, sin que nadie lo sepa.



