$!Da Gobierno Municipal banderazo a obras pavimentación y rehabilitación sanitaria en fraccionamiento San Jorge

Como parte del llamado Plan Anual de Obras impulsado por el Gobierno Municipal, este martes se dio el banderazo al arranque de obras de pavimentación y rehabilitación de la infraestructura sanitaria en el fraccionamiento San Jorge, la cual tendrá una inversión de 3 millones 510 mil 656.

Los trabajos estarán arrancando próximamente en el tramo que abarca las calles Matehuala y San Luis, donde también se hará la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria; así lo dio a conocer a los vecinos el titular de Obras Públicas, Martín Gallardo, durante la ceremonia de banderazo.

Añadió que en la obra se hará la reposición de 132 metros lineales de alcantarillado, 37 descargas domiciliarias y 37 registros de banqueta, así como igual número de tomas domiciliarias para agua potable y 132 metros lineales de la red de distribución, que irán bajo una loza de concreto hidráulico de 981 metros cuadrados de superficie y 244 metros lineales de guarnición de banqueta.