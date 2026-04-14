$!Da Gobierno Municipal banderazo a obras pavimentación y rehabilitación sanitaria en fraccionamiento San Jorge

Como parte del llamado Plan Anual de Obras impulsado por el Gobierno Municipal, este martes se dio el banderazo al arranque de obras de pavimentación y rehabilitación de la infraestructura sanitaria en el fraccionamiento San Jorge, la cual tendrá una inversión de 3 millones 510 mil 656.
Los trabajos estarán arrancando próximamente en el tramo que abarca las calles Matehuala y San Luis, donde también se hará la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria; así lo dio a conocer a los vecinos el titular de Obras Públicas, Martín Gallardo, durante la ceremonia de banderazo.
Añadió que en la obra se hará la reposición de 132 metros lineales de alcantarillado, 37 descargas domiciliarias y 37 registros de banqueta, así como igual número de tomas domiciliarias para agua potable y 132 metros lineales de la red de distribución, que irán bajo una loza de concreto hidráulico de 981 metros cuadrados de superficie y 244 metros lineales de guarnición de banqueta.
Por su parte, la representante de los vecinos, Nayeli Rodríguez, agradeció la respuesta de las autoridades tras escuchar las peticiones que habían hecho; mientras que la Alcaldesa Estrella Palacios se comprometido a seguir haciendo rehabilitaciones en la colonia, en beneficio de todos los mazatlecos.
“El día de hoy, además de celebrar que vamos a arrancar la obra en Salinas, quiero decirles a las compañeras y compañeros que viven por allá arriba, también en Salinas, que me comprometo con palabra de mujer que terminando esta, vamos por la otra calle”, expresó Palacios Domínguez.
“Vamos paso a paso y vamos a seguir trabajando por Mazatlán. Queremos que Mazatlán siga, día a día, brillando más; que se mejoren en todos los sentidos los servicios, y que la gente que ha esperado mucho tiempo a que los gobiernos vengan aquí a su calle a arreglarles, que ya no tienen que esperar más, porque nosotros estamos ya aquí”.