MAZATLÁN._ A través de la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, el Gobierno de Mazatlán otorgó 100 escrituras como parte del último paquete del año, lo cual representa dar la certeza jurídica de 100 predios que se encontraban asignados de manera irregular, señaló Marlén Gutiérrez Díaz.

“Ya entregamos las últimas 100 escrituras, el 15 de diciembre si no mal recuerdo... bien repartidas Francisco I. Madero, Quinta Chapalita, Insurgentes, Colonia Estero, Independencia, todas las que son del municipio”, mencionó la titular de la dependencia.

“Nosotros tenemos una parte que ya se nos asignó por parte de la Federación al Municipio, esas son las que estamos trabajando, donde nos han dicho ‘estas son de las de ustedes’, por medio de las incorporaciones”, añadió.

La funcionaria mencionó que también se encuentra trabajando en coordinación con regidores y el Alcalde Édgar Gonzales Zataráin en un proyecto para poder autorizar unas cartas de asignación y con esto dar la posesión y la certeza jurídica a las personas que así lo requieran.

“Tenemos en la mesa de trabajo que él (Alcalde) pueda volver a firmar las cartas de asignación con un equipo de trabajo, contemplado con trabajo social y jurídico, donde se acerque a la colonia y verifique si realmente el ciudadano posee ese predio y si lo posee se le expide la carta y con esa carta pasa a la Dirección de Vivienda para poder escriturar, que sea menos laborioso el trámite y tenga ya su certeza jurídica”, precisó.

Como parte de las acciones para regular las asignaciones, será a principios de 2024 cuando el reglamento de la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra sea autorizado, en el cual se establecen varios candados para evitar los malos manejos, duplicidad de asignaciones, acaparamiento, entre otras situaciones que fueron la principal causa de demandas al Ayuntamiento en cuanto a este tema.

“Antes se escrituraba con solo el hecho de que el ciudadano trajera algún documento expedido por parte del líder de la colonia, lo cual la secretaría ya no no los ha autorizado porque no son alguna autoridad para poderlo llevar a cabo, el mismo presidente de colonias no lleva un control y expide dos, tres cartas a un mismo predio”, explicó Gutiérrez Díaz.

“Ahí es donde vienen muchas demandas hacia el municipio, donde demandan la nulidad de la escritura, es por eso la urgencia de ese reglamento, ahí vamos a poner bien bastantes candaditos, para que la gente que realmente necesite uno lo pueda adquirir”..

La directora de Vivienda señaló que se tiene previsto sacar tres convenios de escrituración en invasiones que tienen más de 10 años, que incluirán más 50 predios, entre estas se encuentran Presas del Valle, Ampliación 13 de Septiembre, Las Higueritas, Coto Bello y la San Francisco 2.

“Hemos avanzado mucho en ese tema, porque estamos haciendo el acercamiento con los particulares para poderles brindar el beneficio, tanto a ellos con los servicios públicos y las personas que ya están habitando con la certeza jurídica”, dijo.

En cuanto a la invasión Jaripillo, en donde los colonos se asentaron sobre lo que en un tiempo fue un campo de beisbol, Gutiérrez Díaz expresó tener conocimiento del hecho recientemente y por lo tanto ya se busca algún terreno grande en el cual están limpiando para invitarlos a reubicarse.

Se espera que en los próximos días la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra convoque a una rueda de prensa de manera oficial para explicar los avances, logros y proyectos, ya que según palabras de la responsable del área, “la dirección estaba muy abandonada y hemos podido trabajarla poco a poco”.