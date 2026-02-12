Da luz verde Cabildo de Mazatlán paquete de acuerdos comerciales, urbanos y sociales para 2026

En una sesión extensa, el Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad licencias comerciales, bajas de bienes municipales obsoletos, facilidades fiscales, modificaciones en locales de mercados, nuevos fraccionamientos, pensiones laborales y lineamientos de programas sociales, para mantener el funcionamiento de la actividad económica en el puerto y responder necesidades concretas de la población.

En su sesión ordinaria número 31, los 14 integrantes del Cabildo Municipal encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, discutieron y aprobaron de manera acorde una serie de acuerdos que buscan dar certeza jurídica, eficiencia operativa y beneficios directos a la ciudadanía.

Entre los temas más inmediatos para el sector comercial, se dio luz verde a la expedición de cartas de opinión favorable, cambios de denominación y domicilio, así como la revalidación de licencias para negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante este 2026, lo que permitirá a decenas de establecimientos operar conforme al reglamento establecido.

En el apartado financiero, también se aprobó la baja de miles de bienes municipales que ya se encontraban en calidad obsoleta, como lo son vehículos, aires acondicionados, herramientas, radios, teléfonos y mobiliario, con la finalidad de retirar equipo en estado inservible que solo generaban gastos.

A la par, se autorizó que el Ayuntamiento pueda ofrecer facilidades de pago y condonar multas o recargos a contribuyentes con adeudos, buscando que más personas se pongan al corriente sin afectar de golpe su economía.

La sesión también incluyó cambios que tocan de cerca a los mercados municipales, donde se aprobaron cesiones de derecho y modificaciones de giro comercial en locales de los mercados José María Pino Suárez, Miguel Hidalgo, Ricardo Flores Magón y Juan Carrasco.

Estos movimientos, permitirán que nuevos comerciantes tomen espacios o adapten sus negocios a los que hoy demanda el cliente, ayudando a conservar empleos y mantener vivos estos centros tradicionales de abasto.

En cuanto al crecimiento urbano, el Cabildo autorizó la creación de dos nuevos fraccionamientos, uno ubicado en la carretera Villa Unión-La Amapa con el nombre de “Lomas del Pedregal” y otro más en un lote de reserva ubicado en la avenida José Luis “Peche’ Rice”, de nombre “Isla Mylos”, dentro del Fraccionamiento Olympus.

Por otro lado, se aprobaron pensiones de jubilación, retiro anticipado y viudez para policías y personal de tránsito municipal, reconociendo años de servicio y dando certeza a sus familiares.

Además, se avalaron los programas sociales enfocados en el mejoramiento del hogar que contemplan apoyos para adquirir electrodomésticos, aires acondicionados, tinacos, materiales de construcción, pintura e impermeabilizantes.

De esta forma, con este paquete de acuerdos, el Ayuntamiento de Mazatlán reafirma una línea de trabajo centrada en el orden administrativos, la responsabilidad financiera y el desarrollo sostenido del municipio.