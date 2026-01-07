$!Da Pinta Caritas Luna el toque de diversión a ‘Sé Un Rey Mago’ en Mazatlán

Llevando momentos de alegría y convivencia a niñas y niños que atraviesan contextos difíciles junto a sus familias, Pinta Caritas Luna se sumó por segundo año consecutivo a la campaña ‘Sé Un Rey Mago’ organizada por Editorial Noroeste, en Mazatlán. La iniciativa que celebró su edición número 33 en este 2026 como parte de los festejos del Día de Reyes y que en esta edición también se desarrolló por segundo año junto al colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia A.C., logró reunir a un gran número de personas y fue amenizada por este negocio de animación. Para Karen Luna, representante de Pinta Caritas Luna, el volver a integrarse a este evento junto a su hermana María, representa una experiencia profundamente significativa, no solo en lo profesional, sino en lo humano.

“Para nosotras es muy satisfactorio estar por segundo año consecutivo en este evento, aportando un poquito de alegría y felicidad y el ver las caras felices de los niños es, sin duda, la mayor recompensa que tenemos como animadoras”, comentó. “La sonrisa de un niño es el mejor pago que podemos recibir, no solo hoy, sino siempre. Es ahí donde uno confirma que vale la pena lo que hace”, agregó. La joven animadora comentó que el contacto directo con los menores y la posibilidad de verlos jugar y olvidarse por un momento de las dificultades cotidianas, es una de las mayores satisfacciones para quienes se dedican a la animación infantil. Asimismo, indicó que en su caso particular, esta participación reafirma el sentido social de su trabajo y el valor de compartir alegría en fechas tan importantes como el Día de Reyes.

Por otro lado, Karen Luna destacó que esta colaboración se sintió distinta a otras en las que han participado ya que se desarrolla en un contexto específico para niñas y niños cuyas familias atraviesan una situación compleja y que, es un momento para poder brindarles un espacio que les permita sentir tranquilidad y diversión. “Esta experiencia es diferente a otras colaboraciones que hemos tenido, porque aquí se trata de brindar un momento de distracción a niños y familias que atraviesan tiempos difíciles, y eso hace una gran diferencia”, declaró. En este sentido, consideró que el hecho de que los niños reciban un regalo y vivan una experiencia festiva en esta etapa de su vida puede convertirse en un recuerdo positivo que los acompañe con el paso del tiempo, destacando que este tipo de acciones fortalecen el tejido social desde lo más esencial como lo es la infancia.

“Que los niños reciban un regalo en una etapa tan importante de su vida es algo muy valioso y creo que pocas cosas pueden ser mejores para un niño en estos tiempos”, señaló. Durante la jornada, Pinta Caritas Luna se encargó de amenizar el evento con divertidas dinámicas, concursos, juegos y actividades recreativas que lograron integrar tanto a niños como adultos. Karen Luna expresó que su propuesta de animación está pensada para todo el público, sin distinción de edad o género, ya que buscan que tanto pequeños como grandes se involucren, participen y disfruten del momento, permitiendo que padres, tutores, abuelos y otros familiares se sumaran activamente, generando un ambiente de convivencia familiar. Por tal motivo, resaltó que uno de los aspectos más valiosos de este tipo de eventos es observar cómo los adultos son capaces de involucrarse plenamente con tal de ver felices a los niños.