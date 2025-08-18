$!Da PRI total respaldo a Regidora en su denuncia ante la ASE

“Nos sentimos muy orgullosos y por supuesto inmediatamente después de que fue el día viernes a Culiacán a interponer una denuncia ante la ASE por las fallas en la integración del Comité de Adquisiciones de aquí de Mazatlán donde sus integrantes han decidido simplemente no asistir o simular que asisten para tratar de pasar o pasar todo lo que reciben de indicaciones a través de la Presidencia Municipal, desafortunadamente Mazatlán está en el olvido en todos los casos y está en el olvido en el tema de seguridad donde desafortunadamente no se ha hecho nada para combatir los altos índices delictivos y no se ha hecho nada para recuperar la tranquilidad de las familias mazatlecas”, añadió Gerardo Lugo.

Reiteró que se sienten muy orgullosos y por supuesto de que el pasado viernes la Regidora priista Chollet Morán fue a Culiacán a interponer una denuncia ante la ASE la respaldan totalmente.

“Y dando muestra de cómo gobernamos o cómo somos los representantes del PRI en los Cabildos, en los Municipios como es el caso de Navolato donde tenemos un gran Presidente Municipal a través del doctor Bojórquez y por supuesto dando a conocer también cómo actuamos y cómo trabajamos a través de los gobiernos que hemos tenido aquí en el Gobierno de Sinaloa y por supuesto en el Gobierno federal”.

“Estamos aquí en Mazatlán principalmente el día de hoy para darle el total respaldo a nuestra Regidora Maribel Chollet, la Regidora ha hecho un gran trabajo al frente del cabildo de Mazatlán, pero no solamente en el cabildo, también lo ha sabido hacer a través del territorio, se encuentra todos los días, y ustedes la podrán ver en los diferentes videos, señalando las deficiencias de este mal gobierno de Morena en Mazatlán y por supuesto como lo hacemos la dirigencia estatal dando propuestas de cómo pudiéramos hacer mejor las cosas”, dijo el dirigente del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo.

MAZATLÁN._ El Partido Revolucionario Institucional brindó su total respaldo a la Regidora priista Maribel Chollet Morán en la denuncia que presentó ante la Auditoría Superior del Estado por la gran inasistencia de algunos integrantes a las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Desafortunadamente, gracias a ustedes todos los días vemos notas, vemos noticias de los levantones y desapariciones en Mazatlán, la mayoría de los casos incluso mujeres desaparecidas aquí en Mazatlán donde las familias propias buscan desesperadamente a sus familiares y la autoridad municipal, estatal o federal desafortunadamente no ha hecho nada, lo que sí han hecho y muy desafortunada para las familias de Mazatlán es improvisar y prácticamente jugar a que gobiernan, desafortunadamente lo vemos en el Comité de Adquisiciones como una muestra más donde se ejercen o donde pasan o donde deberían de pasar más de mil millones de pesos al año en diferentes acciones de obras o proveeduría y son responsables directamente de lo que se contrata a través de obras de proveeduría, a través de este Comité de Adquisiciones y no ponerle la atención necesaria”.

Recalcó que como lo manifestó la Regidora Chollet Morán, esas inasistencias es faltarle el respeto al cargo, a las familias mazatlecas y sinaloenses y pasar por encima de cada una de las familias que a través de sus impuestos depositan sus recursos para que se lleven a cabo obras y acciones de gobierno para mejorar la calidad de vida y se ve que este tipo de acciones tocan en la parte en que desafortunadamente hay obras, las pocas que hay, no hay acciones de gobierno o inauguración de obras y las pocas que hay desafortunadamente están con una calidad nula o escasa como se vio en el puente peatonal de Arboledas Invies donde después de 61 días de inaugurado ya se vieron las deficiencias que presentó y que ponen en riesgo la vida de las personas que lo utilizan.

O lo mismo pasa con el paso a desnivel vehicular entre el Libramiento Luis Donaldo y la avenida Múnich que el Gobernador vino a inaugurar sin que estuviera terminado y el mismo Rubén Rocha Moya señaló las deficiencias y les comentó que no lo volvieran a invitar a una inauguración si iban a contar con esas deficiencias y materiales deficientes, continuó el dirigente estatal del PRI.

Por su parte la secretaria general de ese partido, Liliana Cárdenas, dijo que el PRI respalda a la Regidora Chollet Morán y exige a la ASE que dé respuesta a la petición que hizo la Edil.

“Solamente fijar la postura clara del PRI donde exigimos a la Auditoría Superior del Estado que de respuesta a la petición que hiciera nuestra Regidora porque ya basta de tanta corrupción en estos malos gobiernos de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional)”, enfatizó Liliana Cárdenas.

En su intervención en la sesión ordinaria de Cabildo del pasado jueves la Regidora Chollet Morán denunció que de 37 sesiones que ha tenido el Comité de Adquisiciones en mención el Tesorero Municipal Julio César ramos Robledo tiene 31 inasistencias; la Regidora por Morena, Alina Quintero Morales tiene también 31 inasistencias; el Regidor de Morena Jesser Yael Martínez Sotero 28 inasistencias; el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez tiene 20 inasistencias y el titular del Órgano Interno e Control del Gobierno de Mazatlán tiene 30 inasistencias.

Lo anterior, pese a que por ese órgano pasan anualmente cerca de mil millones de pesos del presupuesto municipal, lo que es muy grave y ya se tiene de ejemplo lo que ha procedido en ayuntamientos como el de Ahome, Culiacán y Mazatlán.

En la conferencia de prensa en la que también estuvo el dirigente del PRI en Mazatlán, José Luis Arreola y el ex Diputado federal Germán Escobar, entre otros, Chollet Morán dijo que tras presentar la denuncia está en la disposición de atender el llamado que le haga la ASE para ampliar información y les dejó información de dónde pueden encontrar casa una de las 37 actas emitidas.

“Pero yo les solicité y les solicito a través de ustedes los medios de comunicación que esa respuesta sea pronta y expedita”, enfatizó la Regidora.