$!Dan banderazo a nuevos proyectos de pavimentación e infraestructura hidrosanitaria en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los banderazos de inicio de obra de dos proyectos, que vendrán a beneficiar a vecinos del fraccionamiento Mar de Cortés y la colonia Jaripillo, fueron realizados este viernes por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
El primero tendrá una inversión de 2.1 millones de pesos, mientras que el segundo de 1.3 millones.
El proyecto de la calle Arenas, en Mar de Cortés, consiste en recubrir con concreto hidráulico y renovar la infraestructura hídrica y sanitaria en un tramo que tenía asfalto, pero ahora está muy deteriorado, explicó el director de Obras Públicas, Martín Gallardo.
En tanto, la calle Acaponeta, de la colonia Jaripillo, tendrá pavimentación y renovación en la zona, comenzando por la instalación de una base hidráulica por 460 metros cuadrados, 127 metros lineales de guarnición tipo L, seguido por una colación de 383 metros cuadrados de pavimento de concreto premezclado.
Tras los banderazos, la Alcaldesa mencionó que estas obras llegan para llevar calidad de vida y seguridad a cientos de familias mazatlecas, quienes también han hecho las peticiones en busca de que las mejoras lleguen hasta sus hogares.
”Este año 2026, además de esta obra que tenemos el día de hoy en la calle Acaponeta, vamos a hacer cinco obras más, es decir, este año vamos a invertir 16 millones de pesos ya autorizados por el Cabildo de Mazatlán aquí en la Jaripillo. En esta calle se tiene una inversión de 1.3 millones de pesos”, dijo Palacios Domínguez.
Por su parte, el titular del DIF Mazatlán invitó a los vecinos de Jaripillo a visitar sus instalaciones en casos de requerir alguna ayuda, tales como medicamento, bastones, muletas, sillas de ruedas o apoyos para transporte en caso de una operación en otra ciudad.