$!Dan banderazo a nuevos proyectos de pavimentación e infraestructura hidrosanitaria en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los banderazos de inicio de obra de dos proyectos, que vendrán a beneficiar a vecinos del fraccionamiento Mar de Cortés y la colonia Jaripillo, fueron realizados este viernes por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

El primero tendrá una inversión de 2.1 millones de pesos, mientras que el segundo de 1.3 millones.

El proyecto de la calle Arenas, en Mar de Cortés, consiste en recubrir con concreto hidráulico y renovar la infraestructura hídrica y sanitaria en un tramo que tenía asfalto, pero ahora está muy deteriorado, explicó el director de Obras Públicas, Martín Gallardo.