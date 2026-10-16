$!Dan banderazo a obras de pavimentación en las colonias Ejidal y Jaripillo, de Mazatlán

Con una inversión conjunta de 5.3 millones de pesos, el Ayuntamiento de Mazatlán puso en marcha dos obras de pavimentación en las colonias Ejidal y Jaripillo, que beneficiarán a alrededor de 500 personas e incluyen la renovación completa de las redes hidrosanitarias. La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez detalló que las intervenciones corresponden a las calles José María Morelos, en la colonia Ejidal; y Ensenada, en la Jaripillo, donde, además de mejorar las condiciones de circulación, se renovará la infraestructura subterránea antes de concluir la pavimentación. Estas obras, destacó, forman parte del programa de obra pública que desarrolla el Gobierno municipal durante 2026. “Estamos ahorita en la Colonia Ejidal haciendo un arranque de obra; es una obra muy pedida por los vecinos. Aquí en esta colonia llevamos ya en este 2026 cinco calles y también simultáneamente estamos haciendo el arranque de obra de una en Jaripillo, ahí llevamos 10 calles”, declaró.

La Alcaldesa señaló que las intervenciones responden a solicitudes de los habitantes y buscan mejorar las condiciones de vida en las colonias, particularmente mediante la rehabilitación de vialidades que requieren atención. En este sentido, explicó que los trabajos no se limitan a colocar pavimento, pues también contemplan el cambio completo de las redes hidrosanitarias, una intervención que permite renovar la infraestructura de los servicios de agua potable y drenaje en los tramos donde se ejecutan las obras. “Además de la pavimentación se hace cambio completo de la red hidrosanitaria. Entonces es muy importante porque se les entregan calles que van a durar para muchos años”, comentó.



Reciben solicitudes para obras de 2027 Palacios Domínguez mencionó que, además de supervisar el inicio de los trabajos, el Ayuntamiento aprovecha los arranques de obra y las inauguraciones para mantener contacto directo con los habitantes y recibir nuevas peticiones sobre las necesidades de sus colonias. Por tal motivo, indicó que durante estas actividades se brinda atención ciudadana y se recaban solicitudes vecinales para analizar cuáles pueden incorporarse a los siguientes programas de obra pública. Asimismo, destacó que en el caso de las colonias Ejidal y Jaripillo, ya se recibieron peticiones de otros vecinos que serán consideradas para el programa de 2027, aunque no precisó cuáles vialidades podrían ser incluidas ni cuántas solicitudes se encuentran pendientes. Sostuvo que este acercamiento permite conocer las necesidades planteadas por los habitantes y dar seguimiento a las demandas de infraestructura que se presentan durante las actividades del Gobierno municipal.