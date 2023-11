MAZATLÁN._Con una inversión de cerca de un millón de pesos, este miércoles se dio el banderazo de inicio de la reposición de un tramo de colector en el fraccionamiento Villas del Estero.

De esa manera se busca resolver un problema de rebosamiento de aguas residuales que padecen los vecinos de esa parte de Mazatlán desde hace cerca de cinco años, dijo Édgar González Zataráin.

El pasado 10 de noviembre, Noroeste acudió a atender a los vecinos de Villas del Estero, ya viven bajo fugas de aguas negras y que a pesar de que le habían expuesto el problema al Alcalde Édgar González Zataráin y que había prometido solución, no había cumplido.

La mañana de este miércoles, el Alcalde encabezó el evento en la calle Estero, en donde estuvo acompañado de beneficiarios e integrantes de su equipo de trabajo.

“Aquí en Villas del Estero, al igual que en muchos puntos de la ciudad, como ya lo hicimos en Villa Galaxia, como lo estamos haciendo en la Klein, como lo estamos en Lomas de Mazatlán, en muchos lugares, allá en Villa Verde en la avenida Jacarandas y en muchos que podemos mencionarte, aquí es uno más en donde se va romper toda la cepa del concreto para reponer un tubo”, expresó.

“El tramo colapsado son como 3, 4 metros, pero vamos a reponer de pozo a pozo de visita 50 metros para que quede una cosa bien y no tengamos problema en este tramo. ¿Qué significa que esté colapsado aquí? Que por aquí sale todo lo del fraccionamiento y al no salir hacia aquel lado que es el cárcamo los rebosamientos los tienen abajo, aquí no ves charcos, pero si te mueves a dos ves el tiradero de drenaje escurriendo de día y de noche de manera constante”.