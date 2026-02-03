$!Dan banderazo al inicio del Operativo de Seguridad del Carnaval de Mazatlán

El Plan Operativo de Seguridad del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora” fue puesto en marcha la mañana de este martes en la Avenida del Mar, en un evento encabezado por el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, donde se aseguró que las personas pueden disfrutar de este destino turístico con confianza. En este operativo participan 3 mil elementos de instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de Gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate con apoyo, de 350 vehículos y tres helicópteros, informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Óscar Rentería Schazarino. “Nos reunimos para informar a la ciudadanía que gracias a la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno se ha diseñado y se encuentra en marcha el Plan de Seguridad Carnaval Mazatlán 2026 con el propósito de que todas las actividades se desarrollen en orden, con tranquilidad y con condiciones adecuadas para la convivencia social”, añadió Rentería Schazarino en su mensaje.







“Participan activamente en este plan 3 mil elementos, 350 vehículos y tres helicópteros”. En el evento que también fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez; la Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, Yeraldine Bonilla; la Secretaria de Turismo en la entidad, Mireya Sosa Osuna, entre otras autoridades civiles, militares y policiales, agregó que en este operativo participan elementos de los cuerpos de emergencias, del Ejército Mexicano, Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de las fiscalías generales del Estado y de la República, Policía Estatal y policías municipales, entre otras. “Este Plan es resultado del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad y de atención a emergencias y contempla presencia institucional permanente en zonas turísticas, áreas de concentración, vialidades y accesos al puerto. Las autoridades están desplegadas y coordinadas las 24 horas del día durante todo el periodo del Carnaval para cuidar a la población y a quienes nos visitan”, añadió el Secretario de Seguridad.







“Queremos transmitir un mensaje claro, pueden disfrutar de Mazatlán con confianza, las instituciones estarán presentes, atentas y trabajando de manera coordinada para acompañar estos eventos que forman parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de la vida social del puerto, la presencia institucional tiene como objetivo brindar seguridad y permitir que todo se desarrolle con normalidad”. Subrayó que el Carnaval es un espacio de encuentro, de celebración y de convivencia, por ello se reitera el llamado al respeto, a la corresponsabilidad y a la confianza en las autoridades que estarán cuidando de todas y todos. “Desde el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con la responsabilidad y cercanía a la gente, invitamos a la población y a quienes nos visitan a que se sumen a disfrutar las actividades del Carnaval, a vivirlas en familia, con respeto y con alegría, con la certeza de que las instituciones estarán presentes para acompañarlos y cuidarlos”, recalcó.







“Gobernador: también quiero informar que además de la seguridad al Carnaval de Mazatlán el Plan considera también darle la seguridad de forma interinstitucional a otros 18 eventos en municipios diferentes que se desarrollarán en el mes de febrero, marzo y primera quincena de abril con un total aproximado de 12 mil efectivos entre autoridades federales, estatales, municipales tanto de emergencia como de seguridad, más de mil vehículos y ya se mencionó tres helicópteros”. Expresó que ese despliegue está dividido en tres zonas en el estado con centros coordinadores los C 4 de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. El banderazo de inicio del operativo fue realizado en la Avenida del Mar, frente a las Letras de Mazatlán y el Monumento a la Familia.





