$!Dan banderazo de arranque en Mazatlán a Jornada Nacional de la Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026

El banderazo de arranque a la Jornada Nacional de la ;Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026 fue realizado la mañana de este lunes en la Escuela Primaria “Genaro Estrada”, en el Fraccionamiento El Toreo, en Mazatlán, con un llamado a toda la población a participar en la prevención de estas enfermedades. “Hoy arrancamos la Jornada Nacional y lo hacemos aquí en una escuela porque la prevención empieza precisamente donde empieza la transformación social y en la educación y en la comunidad”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento ante la comunidad escolar de dicho plantel y autoridades civiles y de salud.

“El dengue y el chikungunya ya no son enfermedades lejanas, pueden entrar por las ventanas y poner en cama a una familia entera durante días y en los casos más difíciles ponen en riesgo vidas y lo que hace posible que el mosquito, que es el que transmite esta enfermedad se reproduzca, no es la mala suerte, son condiciones que entre todos podemos aniquilar”. Añadió que la prevención de estas enfermedades depende mucho de los gobiernos, pero también de cada familia mazatleca y de cada persona que decide no dejar agua acumulada en su casa y que también ayuda a la campaña que se tiene en Gobierno Municipal y hacer clic pues la primera línea de defensa contra el dengue es uno mismo.

“La primera línea contra el dengue somos nosotros mismos, desde el Gobierno Municipal hemos trabajado en la limpieza de más de 69 kilómetros de canales en Mazatlán, incluyendo tramos que hemos trabajado de manera repetida porque sabemos que el mantenimiento constante qué es lo que busca, lo que marca la diferencia, y en esta descacharrización se suman los carros de Obras Públicas que visitan colonias y comunidades para evitar posibles criaderos”, reiteró la Presidenta Municipal. “Eso lo hacemos cada semana, cada viernes estamos haciendo ese trabajo, les pido a todas y todos que se sumen, que revisen su casa, su patio, su colonia, que es una ciudad más fuerte, más sana y con más bienestar para todos”.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 en Mazatlán, Cristopher Jonathan Cruz Magaña, expresó que esta Jornada se articula como una estrategia intensiva de prevención, de control y de comunicación social con el lema “Sin criaderos México protege su salud”. “Esta Jornada de manera intensiva va ser desde este 23 de marzo al 27 de marzo, pero ésto no se termina aquí, hay que recordar que el dengue lo tenemos todo el año, ya no hay fecha específica para decir que en esta fecha hay más dengue, entonces todo el año tenemos que estar previniendo”, añadió en su mensaje ante decenas de niñas y niños y autoridades. “Sin duda Mazatlán enfrenta un desafío en lo que es la salud pública en este 2026 como lo fue el 2025, ¿por qué?, porque presentamos cambios en el clima, presentamos temperaturas muy elevadas, muy extremas, lo cual hace que el mosquito crezca y prolifere con mayor rapidez, por ello esta Jornada busca reforzar la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, como Gobierno Municipal y Estatal, ya que de esta manera podemos garantizar un entorno seguro para nuestras familias mazatlecas así como para los visitantes”. Durante el evento formal de se exhortó a las y los alumnos y población en general a lavar los recipientes de agua que tienen en sus casas, a taparlos para que no entren en ellos los mosquitos transmisores del dengue y chikungunya, a voltearlos hacia abajo para que no acumulen agua y se conviertan en criaderos y a que tiren los cacharros que no les sirvan para que en los viernes se los llegue el camión que participa en esta campaña de descacharrización.