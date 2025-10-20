$!Dan banderazo de inicio de barda perimetral en Jardín de Niños en El Castillo

Tras la celebración del Lunes Cívico, la mañana de este lunes se dio el banderazo de inicio de la construcción de la barda perimetral en el Jardín de Niños “Zoraida Pineda”, en El Castillo, al sur de Mazatlán. En dicha obra se invertirán 2.3 millones de pesos con recursos propios del Gobierno Municipal, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. “Estamos ahorita en este Jardín ‘Zoraida Pineda’, estamos arrancando una obra que fue muy pedida por los padres de familia, por los maestros, se trata de la barda perimetral, es una obra que les va brindar más tranquilidad, más seguridad a los padres de familia al dejar a sus niñas y a sus niños aquí en el Jardín de Niños y bueno, esta obra tiene un costo de 2.3 millones de pesos”, expresó Palacios Domínguez.

“Con esta obra estamos cumpliendo a los mazatlecos lo que nos propusimos de entregar este año 11 obras públicas enfocadas a la educación, es un total de 18 millones de pesos más los apoyos directos que ya les he platicado que se dieron a 57 escuelas, que son alrededor de 1.7 millones de pesos, alrededor en total de todo son los 20 millones de pesos que se ha destinado sólamente este año 2025 a la educación en diferentes escuelas ya sea Jardón de Niños, primarias, secundarias, preparatorias”. Reiteró que ese apoyo es para planteles de todos los niveles académicos porque están convencidos de que la educación transforma y que los mazatlecos merecen mejores condiciones en sus escuelas. “Ahorita mismo acabo de recibir una petición de una primaria aquí enseguida, la estamos valorando, la estamos considerando porque sabemos que cuando los niños y los maestros tienen mejores condiciones la educación es mejor y la calidad de vida de los alumnos también mejora”, informó.

“Aquí enseguida nos están pidiendo lo que es un aula de medios, es una Escuela Primaria que ya se vio beneficiada con 47 computadoras, también ya les dieron por parte del Isife (Instituto para la Infraestructura Escolar) la techumbre y la barda perimetral, tenemos apoyos nosotros que también podemos hacer gestiones a través de la Escuela es Nuestra en la Federación y a través del Isife del Estado”. Precisó que lo que piden es que el Aula de Medios se haga porque les hacen falta pupitres y acondicionar el cuarto donde están las computadoras nuevas, ya cuentan con una maestra y las herramientas, los niños de la escolta del plantel hicieron la petición y se va tomar en cuenta para el presupuesto de obras 2026.