$!Dan banderazo de inicio de reencarpetado de Avenida Río Piaxtla y Calle Agustín Melgar, con inversión de $8.5 millones

Con una inversión de cerca de 8.5 millones de pesos, este lunes se dio el banderazo de inicio del reencarpetado de la Avenida Río Piaxtla y un tramo de la Calle Agustín Melgar.

“Hoy damos el banderazo de inicio del reencarpetado de la Avenida Río Piaxtla, entre Ejército Mexicano y Circunvalación y de la Calle Agustín Melgar, entre Juan Pablo II e Internacional, un eje que comunica a las colonias tanto Independencia como San Ángel, Estero y por supuesto la Juárez que facilita el trayecto todos los días a muchas familias”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Con mil 326 metros de asfalto nuevo, con una inversión de 8.5 millones de pesos. Todas las obras que hacemos son con sentido social y esta en particular nos va permitir dignificar los traslados de decenas de miles de mazatlecas y mazatlecos que transitan estas calles todos los días ya sea en camión o en bici, en moto o en auto, los que van al trabajo o que llevan a sus hijos a la escuela, los que regresan a casa después de una larga jornada de trabajo”.