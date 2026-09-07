$!Dan banderazo de inicio de reencarpetado de Avenida Río Piaxtla y Calle Agustín Melgar, con inversión de $8.5 millones

Con una inversión de cerca de 8.5 millones de pesos, este lunes se dio el banderazo de inicio del reencarpetado de la Avenida Río Piaxtla y un tramo de la Calle Agustín Melgar.
“Hoy damos el banderazo de inicio del reencarpetado de la Avenida Río Piaxtla, entre Ejército Mexicano y Circunvalación y de la Calle Agustín Melgar, entre Juan Pablo II e Internacional, un eje que comunica a las colonias tanto Independencia como San Ángel, Estero y por supuesto la Juárez que facilita el trayecto todos los días a muchas familias”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Con mil 326 metros de asfalto nuevo, con una inversión de 8.5 millones de pesos. Todas las obras que hacemos son con sentido social y esta en particular nos va permitir dignificar los traslados de decenas de miles de mazatlecas y mazatlecos que transitan estas calles todos los días ya sea en camión o en bici, en moto o en auto, los que van al trabajo o que llevan a sus hijos a la escuela, los que regresan a casa después de una larga jornada de trabajo”.
Recalcó que cada bache que ya no esté en el camino después de años de falta de mantenimiento es tiempo que se recupera para pasarlo con quien más se quiere.
“Como nos gusta hacer las cosas bien planeadas está no solamente será un reencarpetado también vamos a hacer trabajos que se requieran por parte de Jumapam en cuanto a drenaje se refiere”, dio a conocer la Alcaldesa.
El director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, expresó que los trabajos de reencarpetado son en la Avenida Río Piaxtla, entre las avenidas Ejército Mexicano y CIrcunvalación y también en la Calle Agustín Melgar, entre las avenidas Juan Pablo II y Avenida Internacional, con un monto contratado de 8 millones 562 mil pesos.
Se estará trabajando en el levantamiento de la carpeta asfáltica con 867 metros cúbicos, se van a colocar 13 mil litros de riesgo de liga con emulsión asfáltica y se van a colocar 867 metros cúbicos de carpeta asfáltica en más de 1.3 kilómetros de reencarpetado, continuó.
Además se harán algunas reparaciones en los pozos de visita que se encuentren y eso se hará en coordinación con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, expresó Galalrdo Noriega, entre otros puntos.
Al evento también asistió el gerente general de la Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo, entre otros.