$!Dan banderazo para la foto, pero no inicia reencarpetado en Avenida Río Piaxtla y Calle Agustín Melgar, en Mazatlán

A cerca de 24 horas de que se realizó el banderazo de inicio del reencarpetado de un tramo de la Avenida Río Piaxtla y otro de la Calle Agustín Melgar, los trabajos no han comenzado, por lo que el evento nada más quedó para la foto. Fue cerca de las 9:30 horas del lunes cuando la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez acudió a la avenida en mención, en la Colonia Independencia, para encabezar el inicio de los trabajos en los que dijo que se invertirán cerca de 8.5 millones de pesos.

Precisó que en reencarpetado es el un tramo de la Avenida Río Piaxtla, entre las avenidas Ejército Mexicano y Circunvalación y otro tramo en la Calle Agustín Melgar, entre las avenidas Juan Pablo II e Internacional, en la Colonia Benito Juárez, por donde todos los días transitan miles de personas hacia sus escuelas, trabajos o alguna otra actividad. Pese a que en ese momento ya se encontraba en el lugar del evento una maquinaria para retirar el asfalto en mal estado, la misma fue llevada a otro sitio. Por ello la mañana de este martes en ningún punto de dichas vialidades se ve que hayan comenzado los trabajos de acondicionamiento y reencarpetado, por lo que el evento del banderazo de inicio quedó nada más para la fotografía del recuerdo de las autoridades.