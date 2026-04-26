$!Dan bienvenida al Padre Armando Durán; asume el cargo de párroco de la iglesia de San Antonio en La Noria

Con banda sinaloense, baile y una gran kermés gastronómica, el poblado de la La Noria le dio la bienvenida al Padre Jesús Armando Durán Sánchez, quien a partir de esta semana asumió el cargo de nuevo párroco de la iglesia de San Antonio de Padua, dejando atrás su puesto como Vicario de la Catedral en Mazatlán. Fue el pasado jueves cuando los habitantes de La Noria brindaron un cálido recibimiento al Padre Armando en la plazuela central, donde se concentraron cientos de personas para una gran fiesta previo al protocolo de posesión de la parroquia; acto en que se llevaría a cabo oficialmente el cambio de sacerdote.









Duran Sánchez, quien por mucho tiempo fue el encargado de la Pascua Juvenil (PAJUMA) en el puerto, recibió las llaves de la parroquia de parte del Padre Miguel Ortíz Uribe, clérigo que estuvo al frente de San Antonio de Padua por 11 años, y a quién despidieron con cariño muchos feligreses de La Noria. Cabe mencionar que al Padre Miguel Ortíz Uribe se le entregó un reconocimiento por su años de servicio en la comunidad; esto antes de realizar su cambio de congregación, ya que estará pasando a ser el nuevo párroco de la iglesia de San José Sánchez, ubicada el Isla del Bosque, Escuinapa.







