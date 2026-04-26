$!Dan bienvenida al Padre Armando Durán; asume el cargo de párroco de la iglesia de San Antonio en La Noria

Con banda sinaloense, baile y una gran kermés gastronómica, el poblado de la La Noria le dio la bienvenida al Padre Jesús Armando Durán Sánchez, quien a partir de esta semana asumió el cargo de nuevo párroco de la iglesia de San Antonio de Padua, dejando atrás su puesto como Vicario de la Catedral en Mazatlán.
Fue el pasado jueves cuando los habitantes de La Noria brindaron un cálido recibimiento al Padre Armando en la plazuela central, donde se concentraron cientos de personas para una gran fiesta previo al protocolo de posesión de la parroquia; acto en que se llevaría a cabo oficialmente el cambio de sacerdote.
Duran Sánchez, quien por mucho tiempo fue el encargado de la Pascua Juvenil (PAJUMA) en el puerto, recibió las llaves de la parroquia de parte del Padre Miguel Ortíz Uribe, clérigo que estuvo al frente de San Antonio de Padua por 11 años, y a quién despidieron con cariño muchos feligreses de La Noria.
Cabe mencionar que al Padre Miguel Ortíz Uribe se le entregó un reconocimiento por su años de servicio en la comunidad; esto antes de realizar su cambio de congregación, ya que estará pasando a ser el nuevo párroco de la iglesia de San José Sánchez, ubicada el Isla del Bosque, Escuinapa.
En tanto, el Padre Armando, ya en su oficio como párroco de La Noria, encabezó las actividades del Día de San Marcos Evangelista en su nueva parroquia, lugar en que múltiples familias se reunieron para cumplir con la tradición de bautizar a sus hijos cada 25 de abril, profesando su fe de corazón a Dios.
Por su parte, el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa, mencionó que éstos cambios de párrocos son necesarios para renovar la fe a través de ideas nuevas que puedan atraer a más fieles bajo la gracia de Dios, por lo que deben ser recibidas con mucha confianza.
“Bueno, siempre que hay un inicio se renueva la esperanza de que no sólo va a continuar el servicio sacerdotal, sino cada sacerdote trae sus propias insistencias, trae sus propias iniciativas y eso es muy favorable en las comunidades, ya que las iniciativas son diferentes, son distintas, pero se van complementando y son propicias”, comentó al respecto Espinosa Contreras.
Añadió también que próximamente estará llegando un nuevo Padre a la parroquia de la Inmaculada Concepción en La Concha; mientras que el Ramón García, será el bueno encargado de la parroquia de Nuestra Señora de Loreto en Cacalután, municipio del Rosario.