$!Dan bikers un respiro a la economía de ‘changueras’ en Mazatlán

Un repunte en sus ventas que superó el periodo vacacional de Semana Santa fue el que se registró el sector de camaroneras en el centro de Mazatlán durante la Semana Internacional de la Moto 2026, lo que significó un alivio moderado en su economía, aunque todavía se queda por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores. Así lo dio a conocer Norma Leticia Beltrán Flores, secretaria de la Unión de Camaroneras, la cual señaló que durante este periodo de Semana de Pascua, se logró contar con una afluencia cercana al 70 por ciento en el puerto, impulsada principalmente por la llegada de motociclistas, generando mayor movimiento comercial en comparación con Semana Santa, donde tuvieron una actividad considerablemente más baja. Beltrán Flores destacó que, en Semana Santa las ventas apenas alcanzaron entre el 60 y 70 por ciento, reflejando una baja presencia de turistas en distintas partes el puerto como el malecón, el centro histórico y sobre todo, en zonas comerciales como el Mercado José María Pino Suárez o con las ‘changueras’. “En esta Semana de la Moto repuntó un poquito más que Semana Santa, ya que tuvimos un 70 por ciento de visitantes motociclistas y estuvo un poquito mejor la venta. En Semana Santa ni el malecón se llenó, estuvo muy solo, estuvimos como a un 50 por ciento, no llegamos ni al 60, hubo muy poca gente”, comentó.

“Con la Semana de la Moto sí llegamos a un 70 por ciento. Por lo menos respiramos un poquito para cerrar las vacaciones”, añadió. La representante del sector comentó que el comportamiento de compra de los motociclistas tiene características particulares, ya que, por cuestiones de espacio y traslado, optan por adquirir principalmente productos secos, siendo entre los mas demandados el camarón seco, el chile chiltepín y otros productos como la cebada. En lo que respecta a los frescos, indicó que la compra se vio más limitada debido a las condiciones de viaje de los visitantes, quienes generalmente no transportan mucho producto, sin embargo, destacó que si hubo cierto consumo, principalmente para preparaciones dentro de la ciudad por los mismos bikers. “Ellos llevan mucho lo que es producto seco, como camarón seco, chilito chiltepín y cebada. Producto fresco llevan poco porque vienen en sus motos y es limitado lo que pueden transportar, compran un poco para ceviche o cóctel, pero consumen aquí en Mazatlán”. Respecto al origen de los turistas, la representante destacó que se observó una importante presencia de visitantes provenientes del norte del país, particularmente de ciudades como Torreón y Monterrey, además de grupos provenientes del sur del país, lo que contribuyó al flujo comercial durante esos días. Pese a este ligero repunte, la secretaria de la Unión de Camaroneras reconoció que los resultados no lograron igualar los del año pasado, cuando la afluencia fue mayor, por lo que calificó el periodo como un “respiro” para el sector, aunque insuficiente para compensar completamente las bajas ventas registradas previamente, señalando que, si bien hubo una mejora, aún se requiere mayor afluencia turística para lograr una recuperación más sólida.



