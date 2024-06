”Hoy en día ya no es nada más el Alcalde por su antojo estar escriturando, ya no es un asunto como se hacía a la antiguita, hoy en sesiones de Cabildo se tienen que aprobar todos esos trámites”, continuó el Alcalde tras reconocer el trabajo de todos los integrantes del Cabildo.

“Este es un trabajo entre todos, no es tan fácil, es un caminar, es una burocracia, pero es preferible, el camino fácil siempre te deja problemas y luego ahí surge quien te diga esas escrituras no sirven, no están bien hechas, se fueron por el camino fácil, preferible todo este caminito y como lo dijo la licenciada Rosario, ya con el Registro Público, ya en un libro en donde queda registrada su escritura, además del documento ya tienen allá en un libro donde está registrada la escritura y eso es importante”, reiteró González Zataráin.

Dijo que en los cerca de 4 meses que le restan a esta administración seguirá entregando más escrituras que ya están en proceso.

En representación de los beneficiarios la señora Selene Zúñiga Ávila, vecina del fraccionamiento Rincón de Urías, agradeció al Alcalde y diversas autoridades por este apoyo.

“Nada más para agradecer por el apoyo al Alcalde Édgar González, a todos sus representantes y la verdad es un gran esfuerzo que luchar por un patrimonio no es fácil y más cuando es una persona sóla como yo, y pues gracias a Dios se dio esto y todo tiene su ciclo y que llegamos a eso”, añadió la señora Zúñiga Ávila.

En evento también fue encabezado por la titular de la Dirección de Vivienda y tenencia de la Tierra, Marlenne Gutiérrez; la Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán, Adda Sarahí Rosas Medina; la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, María del Rosario Torres Noriega; el delegado regional de Catastro, Gerardo Flores Gutiérrez, y la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, entre otras.