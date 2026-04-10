$!Dan de alta en Mazatlán a Francisco Zapata, trabajador rescatado de la mina Santa Fe

De acuerdo con la información, Francisco presentó una evolución favorable durante su estancia en el nosocomio tras recuperarse de deshidratación, lo que permitió que este viernes pudiera ser dado de alta.

El trabajador minero se encontraba internado en el Hospital General “Dr. Martiniano Carvajal”, de Mazatlán, donde ingresó el pasado miércoles tras ser trasladado por cuerpos de emergencia estatal que participaron en su rescate, entre ellos elementos de Cruz Roja, Marina y Protección Civil.

MAZATLÁN._ Tras permanecer dos días hospitalizado, este viernes por la tarde fue dado de alta Francisco Zapata Najera, el segundo de los mineros rescatados con vida tras permanecer 14 días atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en Rosario.

Su salida se realizó en medio de discreción, ya que junto a su familia optó por retirarse por la parte trasera del edificio, evitando el contacto con medios de comunicación. Se estima que el egreso ocurrió minutos antes de las 17:00 horas.

Desde su ingreso al hospital, la familia del minero se mantuvo hermética y decidió no emitir declaraciones públicas sobre su estado de salud o detalles del incidente, razón por lo que habrían optado nuevamente por el silencio.

En torno a las labores de rescate en la mina, autoridades de los tres niveles de Gobierno han logrado rescatar a dos trabajadores con vida, mientras que una persona fue localizada sin signos vitales.

Las acciones continúan en la zona con el objetivo de ubicar al cuarto y último minero que permanece desaparecido.

Los operativos de búsqueda y rescate siguen activos tras más de dos semanas, con la participación coordinada de distintas corporaciones, en un esfuerzo por concluir con éxito esta emergencia que ha mantenido en atenta a la comunidad sinaloense.