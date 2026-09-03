Dan de alta hospitalaria a director de Protección Civil de Mazatlán y a su colaborador: Alcaldesa

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Mazatlán y su acompañante ya fueron dados de alta en el hospital y en el caso de Óscar Osuna Tirado pidió un permiso para descansar y posteriormente se reincorporará a su cargo, informó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Está muy bien Óscar, sí está muy bien, lamentamos mucho lo que le pasó ayer a Oscar, pero está muy bien de salud, no, no sigue hospitalizado, sí desde ayer (fue dado de alta), nada más fue una esquirla que le lastimó aquí (en el cuello) y al muchacho que iba con él un rozoncito en la espalda”, añadió Osuna Zavala.

“Nos pidió un permiso para descansar y él se va a reincorporar”.

En entrevista con personal de medios de comunicación tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad realizada la mañana de este 3 de septiembre en las instalaciones del Centro de Comunicación, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C 4, en este puerto, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, expresó que mientras Osuna Tirado está con el permiso, el segundo al mando, Brandon Villalpando, estará al frente de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

“Brandon es el segundo a bordo que siempre está con él, el ingeniero Brandon Villalpando, siempre en todo tipo de ausencia es el que sube en el encargo, añadió Ríos Pérez, quien acompañaba a la Presidenta Municipal.

Agregó que se verá si cuando se reincorpore a sus funciones se le brindará escolta o seguridad a Osuna Tirado.

“Por lo pronto siguen los trabajos normales en Protección Civil, está el ingeniero Brandon Villalpando al frente y es con lo que estamos trabajando”, continuó.

Como se informó públicamente en su momento, cerca de las 7:45 horas del miércoles 2 jóvenes que viajaban en una motocicleta roja atacaron a balazos a Osuna Tirado y a uno de sus colaboradores cuando ambos viajaban en una camioneta oficial de Protección Civil hacia la Cuarta Región Naval para asistir a la reunión de la Mesa Regional de Construcción de la Paz en mención.

Tras el ataque Osuna Tirado resultó con una herida de esquirla o de rozón en el cuello y su colaborador presentó una herida de rozón en la espalda, por lo que se les brindó atención médica y la misma tarde del miércoles fueron dados de alta, confirmó la Alcaldesa.

Tanto la Alcaldesa como el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán dijeron que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no les ha informado si hay algún avance en las investigaciones por este atentado, pero el personal de esa dependencia está realizando las indagatorias y continuarán con su trabajo.

“Lo dejamos a cargo de la Vicefiscalía, pero no tenemos nosotros ningún indicio ni de amenaza ni de nada”, continuaron.

La Alcaldesa manifestó que en su caso cuenta con la seguridad normal de su escolta, está trabajando todo el día en el Ayuntamiento y el miércoles la reunión de la Mesa de Seguridad se hizo un poco más larga por la agresión al personal de Protección Civil, por eso no asistió a la entrega de apoyos del programa Peso a Peso, pero sí acudió por la tarde al programa de atención ciudadana Contigo Mazatlán, en la Colonia Reforma.

También reiteró que siempre hay despliegue de seguridad en el Centro de la Ciudad y en las mesas de Seguridad siempre ha pedido que se vigile mucho el Centro Histórico por los turistas.