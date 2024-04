MAZATLÁN._ Tres trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán fueron dados de baja la semana pasada por participar en actos de campaña en horarios de trabajo en el presente proceso electoral, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Lo dijimos bien claro, fuera del horario de trabajo no hay ningún problema, y fines de semana igual, sobre todo el domingo, sábado en la tarde que no tengan trabajo tienen esa libertad y no porque yo se la dé, es normal que eso suceda, pero no dentro del horario de trabajo, dentro del horario de trabajo obviamente se va sancionar, ya lo hicimos con tres elementos y vamos a dar a conocer ahí los nombres”, expresó González Zataráin.

En entrevista agregó en las redes sociales ha habido muchos señalamientos de otras personas que presuntamente participan en actos de campañas electorales en horarios de trabajo, pero no son reales, mucha gente que está trabajando en las campañas o renunciaron al Ayuntamiento o lo están haciendo los fines de semana.

“(El señalamiento contra los tres trabajadores cesados fue) de participar en horario de trabajo, puede ser la baja inmediata, el cese, (eran) de Seguridad Pública, de Barandilla y otro de ahí de Jurídico de Seguridad Pública, son servidores públicos, no funcionarios como tal porque no tienen un nivel de dirección, ni se subdirección, pero son parte de la administración, entonces se les sancionó ahí, bueno, se les dio de baja la semana pasada”, reiteró.

“Casos que tengamos así muy claro es lo que vamos a hacer, vamos a proceder a eso, obviamente, insisto, hay quienes de pronto utilizan su tarde noche para hacerlo (para participar en actos de campaña), pueden hacerlo, no hay ningún problema (pero no en horario de trabajo”.