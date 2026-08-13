Dan de baja a funcionario del Gobierno de Mazatlán detenido con porciones de droga

Un servidor público auxiliar de una coordinación en Oficialía Mayor del Gobierno de Mazatlán detenido recientemente con porciones de droga en este puerto ya fue dado de baja y tiene una adicción, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.
“Ese ya fue procesado, de una persona que se habló, hay que decirlo como una persona que tiene una adicción y que fue sometido como tal, fue separado (dado de baja de su puesto de trabajo), porque recuerden que también tenemos nosotros nuestro Comité de Ética, hay un procedimiento establecido”, añadió.
“Nosotros tenemos que también mantenerle todos los derechos que como persona debe de tener, como trabajador, pero que cualquier tipo de función no la debe presentar, creo que ya lleva un procedimiento que hizo la familia, tienen que hacer lo que tienen que hacer con una persona con adicciones, pero ya sería (de la familia)”.
Precisó que era un trabajador auxiliar de una coordinación de Oficialía Mayor del Ayuntamiento.
“Si el auxiliaba o coordinaba cosas al interior de un departamento pues seguramente Oficialía Mayor les podría decir las funciones que tenía, era auxiliar dentro de una coordinación”, dijo Ríos Pérez ante la insistencia de que informara el cargo o responsabilidad que tenía dicha persona en el Ayuntamiento de Mazatlán.
“Al ser personal de confianza y al estar dentro del Código de Ética a él se le dio de baja y tienen que poner a otra persona a hacer las funciones que él tenía, no momentáneamente (regresaría a su puesto de trabajo) y no lo tenemos nosotros ya, tiene que arreglar su situación”.