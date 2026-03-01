$!Dan el último adiós a Rubí Patricia, este domingo en Mazatlán

Integrantes del Colectivo de Personas Buscadoras Corazones Unidos y de la Fundación Internacional Todos Somos Erick Carrillo, con sede en Tijuana, Baja California, familiares y demás seres queridos dieron el último adiós la tarde de este domingo a Rubí Patricia, de cuyo feminicidio agravado la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer horas antes que ya tiene identificado al presunto responsable. Fue la mañana del pasado domingo cuando fue localizado el cuerpo con heridas de arma punzocortante de la integrante del Colectivo Corazones Unidos en un domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, de donde cerca de las 13:40 horas de este 1 de marzo partió el cortejo fúnebre para una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Francisco de Asís, en la colonia salvador Allende. Ahí el párroco Fray Gerardo Padilla manifestó ante decenas de asistentes que ha oficiado muchas misas de cuerpo presente, incluso de niños, pero ninguna le ha dolido más que la muerte de Rubí Patricia. “Realmente no hay palabras para decirle a la familia y consolar a la familia en este momento y que nosotros buscamos con esta presencia acoger a esta familia que sufre”, añadió el padre Padilla.





“Si una semilla se siembra y no muere no produce fruto, este momento de Rubí, este momento en donde ella se dio hasta la muerte para hacer algo bueno, algo grandioso y deja el ejemplo a todos nosotros de no tener miedo, de vivir nuestra realidad y que nosotros todos podemos transformar este mundo de como está, todos con nuestro granito de arena podemos transformar la vida de los demás”. Ante cerca de 200 personas manifestó que después de la muerte ya no hay sufrimiento ni dolor, ella ya pasó por ello, pero también ese momento habla de que las personas no son para siempre en esta vida. “No tuvo que ser de la manera que fue de Patricia, sin embargo, es lo que estamos viviendo”.





Tras la celebración religiosa las personas integrantes del Colectivo Corazones Unidos y Todos Somos Erick Carrillo realizaron una marcha detrás de la carroza que llevaba el cuerpo de la madre buscadora a su última morada en conocido panteón privado, en este puerto. “Nosotros ahorita en forma de homenaje a ella vamos a hacer una pequeña marcha de aquí de la iglesia hacia el panteón para despedirla como ella se lo merece, una persona que luchaba por encontrar a su hijo y apoyarnos en todo lo que nosotros necesitamos para apoyar a nuestros familiares, ella era una persona muy activa y muy dedicada a la lucha por encontrarlos”, dijo la líder de dicho colectivo, Nohemí Padilla. “Vamos a marchas ahorita atrás de su féretro y posterior vamos a aventar unos globos y vamos a darle su última despedida, va ser un pase de lista para ella y para su hijo y posteriormente vamos a aventar unos globos (blancos con frases de despedida), ella tenía como 6 meses en el colectivo, a partir de que se desapareció su hijo ella tenía como 6 meses con nosotras”.



