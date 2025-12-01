$!Dan pesqueros ultimátum para el rescate de sistemas lagunarios en Rosario y Escuinapa

Desmintieron a la Secretaria de Pesca del Gobierno estatal de que se incrementó 25 por ciento la producción pesquera en Sinaloa.

“Nos falta mucha infraestructura que no ha habido desde el 2018 para acá y por lo cual ha ido decayendo la producción en este sistema lagunar... No hemos cosechado nada de camarón en las últimas tres temporadas”.

El presidente de la Federación Unidos de la Laguna Caimanero, Gilberto Palafox Uzeta, dijo que están viendo como llegarle al Gobierno para que les apoyen a hacer producir este sistema lagunar con la instalación de unas cortinas hidráulicas que mantengan el nivel con las mareas, se abran y cierren para lo que estimó una inversión aproximada a los 4 millones de pesos, tanto para el sur y el norte de la laguna.

Directivos de las federaciones de cooperativas pesqueras del sistema lagunar del Huizache Caimanero y de Escuinapa representando a más de 4 mil pescadores que emplean a 30 mil personas, piden la declaratoria de desastre ambiental y productivo para rescatar las lagunas que durante las últimas tres temporadas solo han producido una tonelada de camarón.

Líderes pesqueros del sur truenan ante abandono institucional; dan ultimátum para el rescate o saldrán a manifestarse, advirtieron en conferencia de prensa.

Sobre todo, Francisco Figueroa Plancarte, como presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Guerreros del Sur, aclaró que los datos reales de la actividad en esta parte de la entidad son de cero producción, desde iniciada la temporada de capturas.

Mientras que Primitivo Deras Gómez, tesorero de la Federación de Camaroneros de Agua Verde y de la Unión de Federaciones, expuso que ante el desespero en que se encuentran, ya solicitaron al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, mediante el oficio, sellado de recibido, la declaratoria de emergencia por el mal estado de los campos pesqueros, el desempleo y la crisis que enfrentan.

“No hemos tenido contestación. Lo que dice el presidente de que solicitamos el apoyo económico para las cooperativas afiliadas a la Federación. Estamos fundamentando con tres muestreos de soporte realizados, de día y noche, que arrojaron la presencia de un solo camarón entre 10 a 12 estaciones”, explicó.

La pesca está en manos de la Federación, señaló Mario Osuna Medina, y desde el 2018 los dejaron sin apoyo a la vigilancia pesquera, sin dragar la laguna y por lo mismo no hay producción camaronera, mientras que el Gobierno le invirtió millonadas a sus prioridades.

“La prueba es que van tres temporadas consecutivas que no he producido, aunque les digo ya, y ahorita nos aquejen, nos molestan. La pesca está en manos, regida en manos del Gobierno federal 100 por ciento por ley y el Gobierno estatal solo es coadyuvante en la actividad pesquera, nada más para las responsabilidades oficiales del Gobierno federal. Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno federal en el caso de los sistemas lagunares del Sur de Sinaloa?, tenernos en el olvido total y absoluto”.

“Ahora se creó una institución de Gobierno para atender la pesca a nivel nacional, armada con la pesca. Se creó con bombo y platillo, como la Conapesca y está desmantelada totalmente ni para pagar el personal tienen, mucho menos para una obra que venga a fortalecer la actividad aquí”.

Agregó que no les está quedando otra que presionar para ser escuchados y salir así como los agricultores, que tomaron casetas.

“Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros aquí, pero esto ya llegó, como dirían, al máximo. Aquí se trata de defender la fuente de trabajo de 4 mil a 5 mil jefes de familias y pescadoras, agremiados en cooperativas pesqueras, más un porcentaje del mercado libre que también se beneficia, independientemente de quienes se benefician indirectamente con la actividad como es el comercio”.

“Ya son tres temporadas consecutivas de cero producción. Prefieren, por ejemplo, destinar 3 a 4 millones de pesos a fortalecer la casa donde vive el ex Presidente que salió López Obrador. La zona del rancho de la Chingada”.