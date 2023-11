MAZATLÁN._ Se ha detectado que “punteros” de la delincuencia apagan o dañan el alumbrado público para cometer sus actividades ilícitas y los policías o están coludidos o les tienen miedo porque no actúan contra ellos, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Hay muchos lugares que los llamados ‘punteros’ están haciendo esa labor de bajar, y lo digo así tan claro porque lo tenemos detectado, tenemos 32 puntos detectados donde los mismos llamados ‘punteros’ están haciendo ese daño bajando las cuchillas, bajando las pastillas, quitándote el cable o robándote el cable o lo cortan y te lo roban”, añadió González Zataráin.

“Yo le encargué al Secretario de Seguridad Pública que haga un operativo de tal manera que empiece a levantar este tipo de gente, que empiece a detener, que empiece a obviamente a poner orden en eso porque nos está costando mucho dinero y sobre todo nos está dañando la infraestructura”.

Manifestó que ya hubo una detención rumbo a un fraccionamiento ubicado el norte de Mazatlán donde apagaban muy seguido el alumbrado público y se espera que se hagan más detenciones en ese sentido.

“A ellos les conviene (que haya lugares oscuros) por eso van y te hacen daño, te vandalizan y lo saben los mismos colonos porque la gente nos dice son ellos, mira, los que están ahí, en cuanto se van ustedes ellos vienen, hay unos que les han dicho a los mismos trabajadores de Servicios Públicos, les han dicho cuantas veces la pongan más tardan ustedes en ponerla que nosotros en apagarla y no podemos permitir eso”, recalcó el Presidente Municipal.

Reiteró que esa situación ocurre en El Castillo, entre varias partes, por lo que ahí sí se tiene que aplicar mano dura, ya se solicitó apoyo al Gobierno del estado para que haya más vigilancia y se les detenga.

González Zataráin expresó que se tiene que actuar en las diferentes vertientes porque de lo contrario no se va a terminar nunca en alumbrar Mazatlán.

“Les tienen miedo o están involucrados (los policías) porque cómo no se van a dar cuenta, sí saben perfectamente, las dos cosas, les tienen miedo y están involucrados otros, cómo no, entonces cómo no pueden parar eso que es tan sencillo, que lo saben los vecinos, lo sabe el de la esquina, lo saben el taquero, nos lo dice es fulano, mira ahí está metido en esa cuevita”, continuó.

En otro orden de ideas manifestó que pedirá al Gobierno del estado apoyo para atender las derramas de aguas negras que se presentan en Mazatlán, pero será esa instancia de Gobierno quien determine con qué cantidad del presupuesto para el próximo año puede apoyar en este rubro a Mazatlán.