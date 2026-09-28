Daños en palapas y movilización de cuerpos de emergencia deja oleaje en Mazatlán

El fuerte oleaje que golpea la franja costera de Mazatlán ha provocado daños en restaurantes de playa, con dos palapas parcialmente destruidas contabilizadas hasta el momento de la entrevista, además de movilizar a los cuerpos de emergencia para retirar personas y tanques de gas de los establecimientos afectados.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que el personal trabaja en coordinación con Bomberos Mazatlán y Protección Civil para disminuir los riesgos en estos negocios, donde la fuerza del agua ha comenzado a desplazar los cilindros ubicados en las áreas de cocina.

Espinoza Bastidas señaló que las acciones se concentran en retirar a las personas de los espacios expuestos al oleaje y sacar los tanques de gas, con el propósito de prevenir fugas o algún incendio que pudiera agravar la situación en la zona costera.

“Ahorita se está trabajando en coordinación con Bomberos Mazatlán y Protección Civil en el retiro de los tanques de gas que se encuentran en los restaurantes, ya que el fuerte oleaje ha desbaratado restaurantes y también está moviendo los tanques”, comentó.

El comandante señaló que los daños observados hasta ese momento correspondían a dos palapas, aunque el recuento todavía no abarcaba la totalidad de la franja turística, por lo que continuarían los recorridos para conocer las condiciones de otros establecimientos y detectar situaciones de riesgo.

Asimismo, destacó que además de revisar las estructuras afectadas, los elementos de emergencia buscan identificar otros negocios donde sea necesario retirar cilindros de gas, ante la posibilidad de que el agua los siga moviendo dentro de las cocinas.

“Para evitar algún conato de incendio y una fuga de gas, estamos disminuyendo lo que son los riesgos, principalmente en los restaurantes, que son retirar a las personas y retirar los tanques de gas de las áreas de cocina”, declaró.

Sobre las condiciones del mar, Espinoza Bastidas indicó que el oleaje asociado al huracán Polo se mantendría durante el día, por lo que llamó a la población a evitar acercarse al malecón mientras persistiera la fuerza de las olas.

En este sentido, advirtió que el agua está arrojando piedras grandes hacia la calle, situación que representa un peligro para quienes se aproximan a observar el mar, tanto por la posibilidad de recibir un golpe como por el riesgo de caer al agua.

“La recomendación que se da a las personas es que no se acerquen nada al malecón, para nada, debido a que el fuerte oleaje está arrojando lo que son piedras grandes hacia arriba, hacia la calle”, dijo.

“Queremos evitar que las personas resulten lesionadas o que caigan al mar, por su seguridad, les pedimos que eviten acercarse al malecón”, añadió.

Espinoza Bastidas insistió en que la prioridad es la seguridad de las personas, por lo que pidió mantenerse alejadas de la orilla y de los puntos del paseo costero expuestos al impacto del mar.

Además, destacó que las condiciones de oleaje fuerte también se presentan en Isla de la Piedra, Cerritos y Zona Dorada, señalando que los recorridos comprenderían toda la franja turística para revisar los daños y continuar con las labores preventivas.

De esta forma, el titular del Escuadrón de Salvamento Acuático detalló que el balance de afectaciones permanecía preliminar, por lo que los recorridos permitirían determinar si existen más establecimientos dañados y en cuáles se requiere intervenir para retirar personas o tanques de gas ante la persistencia del oleaje.