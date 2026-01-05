$!Dar consuelo ante la adversidad es lo que Heidi de la Paz más disfruta de ser enfermera

Con 18 años de trabajo, esposa, madre de tres hijos y jefa del departamento, Heidi Elena de la Paz celebra la vida que le ha tocado en el Día de enfermeras y enfermeros mexicanos. Lo trae en la sangre y el gran ejemplo lo obtuvo de su madre que le influyó para asumir la cofia y el uniforme blanco para ayudar de enfermedades y aliviar el alma, así se describió Heidi Elena de la Paz Calderón García. La enfermera de profesión es egresada de la Licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa en el 2002, con 18 años de experiencia a la fecha, ha logrado escalar en diversos peldaños en el Sector Salud de Mazatlán.

Calderón García comentó que desde que ingresó a la Secretaría de Salud en el 2005 como encargada de farmacia, luego de auxiliar administrativo en lo que terminaba la carrera hasta que se graduó en el 2008 de Enfermera General, inició su gran pasión en el Hospital general de San Ignacio durante 13 años. Posteriormente se vino a vivir a Mazatlán y hasta la fecha trabaja en el Centro de Salud Urbano Mazatlán en atención de primer nivel, lo cual le ha formado su vocación. “Siempre tuve pasión mucho por la prevención, por las vacunas, colaboré en las campañas de San Ignacio por toda la Sierra Nueva anduve vacunando y de ahí pues nació el amor de brindar ayuda a los pacientes”. Narró que desde los 20 años ya andaba participando en las campañas de vacunación en distintos poblados rurales hasta que llegó su nueva responsabilidad actual dónde coordina a 38 enfermedades en sus distintos turnos, guardias y áreas. “Como jefa de enfermeras, también es una misión muy bonita. La enfermería es algo que lo tienes que sentir del alma para poder brindar la atención, tener empatía por los pacientes, ponerte en el lugar de los pacientes. Sobre todo, brindar amor y calidad y calidez”.

De la Paz, uno de sus tres nombres, que explicó se los pusieron porque era la primera nieta y entre las abuelas y mamá lo decidieron, fue casi como marcarle desde su nacimiento con una vocación que para dedicarse, debe hacerlo con amor. Recordó que durante su trayectoria al servicio de la enfermería, le ha marcado la atención al paciente y el dar consuelo a las familias. “Me ha marcado mucho cuando estuve en atenciones de segundo nivel, ayudar a todos los pacientes que sufrían las enfermedades, los accidentes, como a los familiares”. “Eso, el ver cómo las familias sufren ante una enfermedad, cómo reaccionan ante un acontecimiento a lo que no están preparados, y es donde está uno, donde puede brindar el apoyo necesario, toda la ayuda, tanto emocional como física y a veces hasta económicamente porque la verdad que hay pacientes de escasos recursos a los que enfermería siempre tratamos de ayudar en todo momento, que no les falte equipo, lo necesario para sacar adelante la urgencia más que nada”.

En entrevista, previo a la celebración del Día de la enfermera y enfermeros de México, dijo sentirse orgullosa de haber escogido la profesión porque ha tenido la oportunidad de brindar la paciencia y amor que tanto requiere un paciente en situación vulnerable, sobre todo a los menores de edad, mujeres y adultos mayores, como a sus familiares. “Sí, tienes que sentirlo, sentir la enfermería para poder dar esa atención de amor que necesitan”. Visiblemente emocionada, expuso que seguirá preparándose para dar la mejor atención posible, sobre todo porque hoy en día las enfermedades mentales han crecido mucho. “Seguirnos preparando tanto educativo como emocional porque ahorita está la situación de la salud mental está generando muchos conflictos en todos y todo el mundo ocupamos, todas las personas ocupamos ahorita, tanto ayuda psicológica y física. Tenemos que prepararnos más para que tengan una buena atención, que no se sientan solos en cualquier enfermedad y que sepan que nosotras las enfermeras estamos aquí para apoyarlos, para hacerlos sentir bien y para que en salud estén al 100”.