Dará CEDH atención especial al caso de acoso a periodista de Noroeste

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa dará seguimiento especial al caso de acoso digital contra una periodista de Noroeste, después de que su fotografía fuera difundida en redes sociales junto con señalamientos falsos que ponen en riesgo su seguridad.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, y el jefe de la Oficina Regional Zona Sur, Érik Alberto Tiznado Sánchez, sostuvieron una reunión con la comunicadora y representantes del medio, en la que expresaron su preocupación y acordaron dar seguimiento a la actuación de las autoridades responsables de investigar los hechos y brindar protección.

El acoso se registró en un comentario publicado en una página de compraventa, donde se utilizó la fotografía de la periodista para atribuirle falsamente nexos con una persona identificada únicamente por un apodo, el cual presuntamente está asociado a un grupo delictivo.

En este sentido, Noroeste mantiene bajo reserva la identidad de la comunicadora por razones de seguridad, pues la preocupación del medio se acentúa por el contexto de violencia que persiste en el sur de Sinaloa, particularmente en Mazatlán y Escuinapa, así como por los ataques contra mujeres.

Durante el encuentro, los representantes de la CEDH plantearon iniciar una queja de oficio para documentar el caso y vigilar la respuesta institucional, tanto en el seguimiento de la denuncia como en la aplicación de las medidas de protección.

Entre los compromisos se encuentra verificar el estado de la carpeta de investigación y confirmar su recepción en la agencia especializada en Culiacán, además de identificar al Ministerio Público que quedará a cargo de las diligencias.

Aunque durante la conversación se señaló inicialmente que la denuncia ya había sido enviada, posteriormente se acordó corroborar su canalización y revisar la integración del dictamen psicológico correspondiente.

La CEDH también mantendrá comunicación con el Instituto de Protección Civil para revisar el cumplimiento de las medidas de seguridad y dar seguimiento a los apoyos pendientes para la comunicadora.

Asimismo, en la reunión, representantes de Noroeste expusieron las repercusiones que las amenazas y el acoso tienen sobre el ejercicio periodístico, al afectar la seguridad y la salud emocional de quienes realizan las coberturas.

La comunicadora describió las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan periodistas del sur del Estado, particularmente quienes trabajan en medios independientes y carecen de respaldo institucional.

De esta forma, Noroeste reiteró la petición a las autoridades competentes para que den seguimiento a la denuncia y garanticen la seguridad de la periodista.

ACOSO

El Grupo Editorial Noroeste ha enfrentado anteriormente casos de acoso digital contra integrantes de su redacción, así como agresiones personales y ataques contra su patrimonio e instalaciones.