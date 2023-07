MAZATLÁN._ El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aportará 14 millones de pesos para resolver el problema de inundaciones que se presentan en la avenida Camarón Sábalo cuando se registran fuertes lluvias como las de la tarde del viernes.

El anuncio lo hizo este sábado al Alcalde Édgar González Zataráin tras darse cuenta de las inundaciones en ese lugar, frente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, cuando acudió la tarde del viernes al hotel donde pernoctó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para continuar este sábado su gira de trabajo por Durango y Coahuila.

“Qué falta arreglar aquí, aquí para que no se inunde esta parte”, le preguntó Rocha Moya al Presidente Municipal de Mazatlán tras despedir al Presidente de la República.

El Alcalde le dijo que para resolver dicha problemática se requiere la rehabilitación del cárcamo para aguas pluviales que está frente a las instalaciones de la Conapesca y construir otro en la misma avenida Camarón Sábalo, para lo cual hace falta una inversión de 14 millones de pesos.

“Aquí me interesa mucho ver ese tema por qué se inunda, la vi (la inundación del viernes en la avenida Camarón Sábalo), pero no me quise meter, dije que al rato ahí me arrastra para el mar”, añadió el Gobernador tras manifestar que el Presidente de la República también vio esta problemática porque cuando se dirigía a ese hotel estaba lloviendo.

“Sí, porque él venía cuando estaba lloviendo”, continuó.

Rocha Moya le preguntó al Alcalde cuánto dinero cuesta solucionar dicha problemática, aunque ese equipo no alcanzaría a meterse antes de que termine la actual temporada de lluvias, y al saber el monto dijo que él como Gobernador aportará ese recurso.

“Yo te voy a ayudar pues, pero hay que buscar a estar muy atento a esto para que ya no haya otra inundación, explicarle a la gente, yo te voy a ayudar con esa parte del equipo”, dijo el Gobernador.

A pregunta expresa de si él aportará los 14 millones de pesos aseguró que sí lo hará.

“Sí”, afirmó Rocha Moya.

El Alcalde reiteró que con el apoyo que anunció el Gobernador se rehabilitará el cárcamo de agua pluvial frente a la Conapesca y se construirá otro cárcamo, también para agua pluvial en la misma Avenida Camarón Sábalo, para contribuir a resolver las inundaciones que se presentan ante fuertes lluvias en esa vialidad.

“Con eso se trabajaría en esa parte porque él dijo qué pasa aquí, por qué se inunda esta parte, a él le interesó esta parte porque lo vio seguramente y sí lo vio porque cruzó por ahí, le tocó cruzar ahí yo creo que con el agua a medio carro, entonces eso pasa, eso que se paró la lluvia muy rápido, digo muy rápido 40 minutos, pero sí la lluvia continúa eso va subiendo, va subiendo”, añadió González Zataráin.

“Y la bombita por más que está ahí es un esfuerzo que no ayuda, pero si tienes dos sistemas y con bombas distintas va bajar más rápido en esta zona (el nivel del agua ante fuertes lluvias)”.

Las fuertes lluvias del viernes generaron inundaciones en avenidas como Camarón Sábalo, Insurgentes, la Marina, Carretera Internacional y Cruz Lizárraga, entre otros.