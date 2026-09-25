Dará Gobierno de Sinaloa seguimiento a demandas del campo, la pesca y el turismo

MAZATLÁN._ Con la finalidad de definir medidas específicas que le permitan atender las necesidades de sectores como la agricultura, ganadería, pesca y turismo, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que mantendrá en su administración mesas de trabajo con distintos productores y empresarios.

En visita este viernes a Mazatlán, donde realizó reuniones con representantes de cada uno de los sectores primarios, Domínguez Nava señaló que Sinaloa requiere una atención acelerada y un seguimiento constante a los acuerdos alcanzados durante su primer mes al frente del Gobierno estatal.

En este sentido, destacó que el objetivo es identificar las principales necesidades de cada actividad y plantear respuestas que consideren sus diferencias, en lugar de aplicar una sola medida para todas.

“Buscamos que, a partir de estrategias muy precisas, se genere una atención con trajes a la medida para la ganadería, la agricultura y la pesca en sus distintos sectores”, declaró.

La Gobernadora señaló que estas reuniones tendrán continuidad, por lo que indicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se comprometió a retomar en un mes las mesas de trabajo con los sectores, para revisar los planteamientos hechos por los productores y el avance de los acuerdos.

Además, destacó que funcionarios federales seguirán acudiendo a Sinaloa para atender distintos asuntos. Aunque todavía no se ha acordado quién visitará el estado la próxima semana, consideró que los tres días de trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural muestran el compromiso del Gobierno federal con la entidad.

“Vamos a seguir recibiendo al Gabinete federal, aunque todavía no tenemos acordado quién viene la próxima semana”, dijo.

Además de las actividades primarias, Domínguez Nava incluyó al turismo entre los asuntos prioritarios de su administración, especialmente por su importancia para la economía de Mazatlán.

En este sentido, recordó que semanas atrás sostuvo reuniones con representantes empresariales en el puerto y aseguró que se mantiene la revisión de los compromisos surgidos de esos encuentros.

También mencionó que su gobierno ha sostenido mesas de trabajo con empresarios, transportistas y universidades en Culiacán, donde la intención es que los encuentros se traduzcan en un seguimiento puntual de las necesidades expuestas por cada sector.

Sobre la posibilidad de destinar más recursos para fortalecer al estado, la Mandataria respondió que las necesidades de los sectores productivos no se resolverán únicamente mediante aumentos presupuestales.

Por tal motivo, planteó que también se requieren estrategias ajustadas a los problemas identificados en las mesas de trabajo.

“No todo está en un tema de aumento presupuestal. La mayoría de las necesidades que enfrenta el sector no se resuelven solamente con más presupuesto”, comentó.

Sin embargo, indicó que existe el compromiso de revisar con la Secretaría de Hacienda una posible ampliación presupuestal, principalmente en materia de seguridad.

Finalmente, Domínguez Nava destacó que la atención a las actividades económicas y el seguimiento a los acuerdos forman parte del esfuerzo por recuperar la confianza de la población en las instituciones.

“Tenemos que recuperar la confianza ciudadana, porque solo en esa medida podremos caminar en unidad para recuperar nuestra tranquilidad y paz”, puntualizó.