Darán anticipo de $30 millones a compra de 15 camiones de basura en Mazatlán

MAZATLÁN._ Los 30 millones de pesos que no se devolverán al Gobierno del Estado, del préstamo total de 130 millones de pesos para el pago de aguinaldo a trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán, se destinarán para anticipo y proceso de licitación de los primeros 15 camiones recolectores de basura, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

”En sí vamos a comprar 15 (camiones que se licitarán este mes), 30 millones es una pasa de lo que se va invertir, que son poquito más de 50 millones en los 15 camiones, pero por lo menos eso nos va ayudar bastante para los anticipos y todo lo que tiene que ver con la licitación”, continuó González Zataráin.

La tarde del martes el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que Mazatlán solamente va pagar 100 millones de pesos, y sin intereses, del préstamo de 130 millones de pesos para el pago de aguinaldos al Municipio de Mazatlán, los 30 millones restantes se quedarán para la Comuna.

Al respecto el Alcalde mazatleco dijo la mañana de este miércoles que las condiciones financieras de Mazatlán no están tan bien y lógicamente el reembolsar como se propuso en tres meses 130 millones de pesos es pesado para el Municipio.

”Sin embargo, el Gobernador, de él salió y él decide, dijo: bueno, hacemos un acuerdo y te dejo 30 de entrada, independientemente de las obras que va estar haciendo de manera directa como Gobierno del Estado, como es el caso de la Avenida Santa Rosa que es una obra 100 por ciento financiada por el Estado y va haber otras más y otras que las vamos a mezclar”, continuó el Presidente Municipal sustituto.

”Pero significa mucho porque estamos por atender así obligadamente el tema de los camiones de la basura y eso nos va permitir que nosotros tengamos ya un colchón para poder licitar la compra del paquete que queremos, ya tenemos todo listo y con ese anuncio que hace el Gobernador ya nos da un poco de margen para poder nosotros licitar esos camiones que tanta falta nos hacen”.

Precisó que eso lo comentará con los regidores para procesar eso, se tienen otras necesidades como pago de deuda de proveedores que tendrán que esperar para el próximo año, el pago de aguinaldo se procesará entre el miércoles y jueves para más de 3 mil trabajadores.

Al Alcalde dio a conocer que se quieren comprar dos paquetes de camiones en dos etapas, el diciembre se licitarán 15 y otro paquete el próximo año de otros 15.

Es voluntario no obligación que ciudadanía dé aguinaldo a Aseo Urbano: Alcalde

También dijo que no es obligación que la ciudadanía de aguinaldo a los trabajadores de Aseo Urbano de los camiones recolectores de basura y si porque a alguno de ellos no le dan aguinaldo no les recoge la basura que lo denuncien ante la Comuna para proceder contra esa o esas personas.

Recordó que el dar aguinaldo por parte de la población a quienes recolectan la basura es una tradición no solamente en Mazatlán, sino en varias partes del país, pero no es una obligación dar, es voluntario.