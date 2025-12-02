Darán el 6 de diciembre fallo para compra de vehículos para la SSPM: Oficial Mayor del Ayuntamiento

Será el 6 de diciembre cuando se dé el fallo de la licitación para la compra de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el 12 del mismo mes para la adquisición de vehículos para las demás áreas como Obras Públicas, Órgano Interno de Control, entre otras, dio a conocer el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero.

“El 3 de diciembre, mañana tenemos la fecha de las propuestas técnicas y económicas y el 6 de diciembre sería el fallo que en este caso son 2 grúas de plataforma, 15 motocicletas, una camioneta tipo Pick Up 4X4 para el Escuadrón Acuático, 2 cuatrimotos para el Escuadrón Acuático, 3 camionetas tipo pick Up 4X4 balizadas para patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública”, añadió Arballo Quintero.

El también presidente del Comité de Compras, Adquisiciones y Arrendamientos del Gobierno de Mazatlán agregó que el 9 de diciembre se presentarán las propuestas técnicas y económicas para la compra de vehículos para las otras áreas de la Comuna y el 12 del mismo mes sería el fallo de la licitación.

En este caso se trata de 9 vehículos en total para Obras Públicas, Órgano Interno de Control, Secretaría del Ayuntamiento, Subdirección de Comercio, Ingresos, Atención Ciudadana, Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, son unidades de trabajo, operativas, camionetas de trabajo, reiteró en la entrevista este martes con personal de medios de comunicación.

Tras darse los fallos las empresas ganadoras entregarán en los siguientes días los vehículos en mención, reiteró Arballo Quintero, quien argumentando que para no viciar el proceso de las licitaciones no dio a conocer públicamente las cifras de los recursos que se destinarán para la compra de dichas unidades hasta después de que se conozcan los fallos.