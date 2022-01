David González Torrentera asume Oficina de Recaudación de Rentas de Mazatlán

Este miércoles David González Torrentera asumió la jefatura de la Oficina de Recaudación de Rentas en Mazatlán.

En un protocolo realizado en la Unidad de Servicios Administrativos de Mazatlán, el ex funcionario del Gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres rindió protesta ante Óscar López, director general del Servicio De Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, y Paulina Peñuelas, directora de Recaudación.

González Torrentera sostuvo que desde hace mucho tiempo apoyó a Rubén Rocha Moya, Ahora Gobernador, y le agradeció haberle otorgado esta nueva responsabilidad.

“Es algo muy significativo, valoro mucho y agradezco mucho la confianza que nos da el Gobernador Rubén Rocha Moya, yo siempre me pronuncié a favor del proyecto político de él, y estamos con la mejor disposición de hacer equipo. Nuestro director estatal, Óscar López, del SATES, y la directora Paulina Peñuelas esperan que hagamos aquí un gran equipo, con la visión de ir a trabajar con los preceptos que forman nuestro movimiento, que es no mentir, no robar y no traicionar”, indicó.

“Nos vamos a encargar de recibir todas las contribuciones de los sinaloenses en cuanto a todo tipo de impuestos que se manejan, para poder generar esos ingresos que necesita el gobierno, para poder traducirlos en calidad de vida para los sinaloenses”, añadió.

Uno de los puntos que molestan a los mazatlecos es el tema de la burocracia, por lo que el nuevo funcionario detalló que se intentará atacar este problema, y en todos los que la gente vaya manifestando.

“Estoy seguro que sí (disminuir burocracia), el gobierno de Rubén Rocha es un gobierno abierto, nuevo, un gobierno que viene con la mejor intención de generar mejores prácticas y estoy seguro que se podrá hacer todo para escuchar a la ciudadanía y trabajar en base a lo que ellos nos vaya diciendo”, sostuvo.