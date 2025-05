$!David Osuna tiene recuperación favorable tras radiocirugía de su ojo izquierdo

“Después de mes y medio de silencio y lucha a causa de un diagnóstico donde no solo mi ojo, sino mi vida estaba en riesgo, ustedes me han demostrado que el amor es la fuerza que nos mantiene vivos”, expresó en una publicación.

En lo que respecta a su estado actual, el maestro explicó que el ojo afectado fue inmovilizado para la cirugía, lo cual aún sigue experimentando, así como también visión borrosa, resultado de micro sangrados internos. No obstante, afirmó sentirse bien.

“Me siento bien hoy, el ojo me lo inmovilizaron y no me duele tanto, porque ayer me pusieron una inyección para el dolor. Aún sigo viendo borroso y veo ‘amarillo’, como si tuviera un filtro, precisamente por el micro sangrado interno que hay, el cual yo percibo”, explicó.



Continúan los apoyos para el joven por parte de lectores de Noroeste

Como parte de las muestras de solidaridad que ha recibido durante este proceso, un lector de Noroeste donó la cantidad de mil pesos para apoyar a David en su tratamiento, mismo que fue entregado a su compañera y amiga, la maestra Geraldine Islas este jueves.

Geraldine será la encargada de hacerle llegar de manera personal este recurso a David este viernes, día que se tiene contemplado su regreso a Mazatlán.

Este tipo de gestos, tanto visibles como anónimos, han sido parte esencial para que el maestro continúe en pie en este complejo camino, demostrando que la empatía y generosidad siguen siendo fuerzas importantes en la vida de las personas.