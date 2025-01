$!De 700 a mil 500 citas se ortogan al día en el IMSS Nuevo desde que inició el 2025: Directora

Por otro lado, el doctor Francisco Domínguez García, jefe de Prestaciones médicas del IMSS hizo un llamado a las personas para que cumplan con recoger sus medicamentos en el tiempo en que la receta lo indique, y así no tengan que hacer largas colas otro días.

“Hay personas que reciben la receta este día y no la surten; vienen los dos días o al siguiente día a surtirla, entonces ahorita contamos con 31 gentes antes de las 7 de la mañana que ya estaban esperando por la receta que no surtieron hace dos días, así que invitar a la gente a que surta la receta el mismo día para que no se venga a las 6 de la mañana a surtir esa receta que ya se le va a vencer”.

Invitó también a los pacientes a acudir a sus consultas en los horario que les corresponde, para que no tengan que estar esperando horas afuera y no se mezclen con las personas que apenas van por sus citas.

“Y la otra también, hay gente que tiene la cita en la tarde y se viene desde muy temprano. Y aquí está sentada esperando la cita en la tarde cuando ya tienen su hora asignada, entonces invitarlo a que respeten la hora que tienen asignada. No es necesario que vengan cinco o seis horas antes a esperar esa cita, ya que los van a atender en su momento”.