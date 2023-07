De un total de 72 hoteles que se han inspeccionado en la zona costera solamente 35 cuentan con planta de energía eléctrica, por lo que se les pide a los hoteleros que inviertan en ello para que sus huéspedes no resulten afectados como ocurrió en uno de ellos el pasado fin de semana, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Otro tema que me interesa mucho que en días pasados causó polémica, del hotel donde la gente se quedó sin energía, nosotros hicimos una inspección, de los primeros 72 hoteles que se inspeccionaron en la zona costera solamente 35 cuentan con plantas de energía”, añadió.

“De los 72, 32 no cuentan con planta de energía y 4 no proporcionaron información, no permitieron ahí, pero vamos a hacer el operativo de todas maneras, los inspeccionados ya están registrados, está fotografiado el tema de plantas de emergencia, entonces aunque no es obligatorio sí pedirles que coadyuven con esa parte porque no es bueno que tenga un visitante o un turista una incomodidad de ese tipo”.

Lo anterior lo expresó luego de que la noche del sábado anterior huéspedes del hotel De Cima, ubicado en la Avenida del Mar, realizaron una manifestación porque el inmueble se quedó sin energía eléctrica tras los fuertes vientos, actividad eléctrica y lluvias que se presentaron en Mazatlán generados por efectos de “Beatriz”.

“Si ahora son tiempos buenos para el turismo en Mazatlán, son tiempos de bonanza pues hay que dedicarle una parte (a invertir en plantas de energía eléctrica), los apoyó el mismo hotel (a los huéspedes manifestantes), creo que les dio otra noche de hotel”, continuó el Presidente Municipal tras expresar que un detalle como esos va afectando la imagen de la actividad turística.

“Igual yo me molestaría si se me va la energía y estás en tiempo de calor, vienes a pasar un día agradable, se dialogó ahí (con los propietarios) por parte de Protección Civil y se les convocó ahí para que establezcan esas plantas de emergencia, si lo estamos haciendo nosotros con los cárcamos que no tenían, lo estamos haciendo tanto cárcamos pluviales como de drenaje y alcantarillado para evitar temas de derrames y es una inversión importante, pues los hoteleros que se dedican a eso tienen que hacerlo, es el llamado, igual el tema de vigilancia, igual el tema de limpieza de su área”.

Expresó que el viernes sostendrá una reunión con Carlos Berdegué de la Asociación de Hoteles de Mazatlán y el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Antonio Manguart Sánchez, también le ha solicitado una reunión, por lo que aparte de los temas que le plantearán a él les pedirá que inviertan en plantas de energía eléctrica ante casos de emergencia, lo mismo en seguridad frente a sus instalaciones y la limpieza en sus áreas.

Con relación a las personas que han fallecido ahogadas y ante la proximidad del periodo vacacional de verano subrayó que así como se han dado hechos lamentables también se han realizado muchos salvamentos por parte del personal del Escuadrón de Salvamento Acuático.

“Cuál es el problema, la necedad, la terquedad de mucha gente, la irresponsabilidad, algunos en plena noche metiéndose al mar, lógicamente eso va tener resultados negativos”, continuó.

El Presidente Municipal dio a conocer que lo que se ha pensado en obligarlos a salir, de hecho, se ha sacado a gente casi a la fuerza, los detiene la Policía o la saca del área porque no se puede permitir ese tipo de hechos.

“A veces andan alcoholizados y en el calor del alcohol no hacen caso, entonces ha sido más por necedad, no por falta de vigilancia, lo que hay que hacer es reforzar las indicaciones de que no pueden entrar al mar en la noche, esa parte, pero no podemos estar cuidando a cada uno de los turistas que por necedad se quieren meter, lo que vamos a hacer es recomendar que esté estrictamente prohibido meterse al mar (en la noche), ya lo está, pero ser más duro en ese sentido”.

Reiteró que los hoteles deben contribuir en muchas cosas, tiene muy buenas relaciones con los hoteleros y al platicar con ellos les va a decir que participen con vigilancia frente a sus instalaciones, que inviertan en plantas de energía eléctrica y limpien sus áreas.