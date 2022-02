De haber Carnaval en Mazatlán, la gente debe ser responsable, dice la doctora Paloma Meneses

La doctora Paloma Meneses llamó a las personas a cuidarse del Covid-19, si es que se celebra el Carnaval en la fecha programada del 24 de febrero al 1 de marzo.

También dijo que la gente no se debe privar de todas las actividades sociales, pero sí debe cuidarse.

“Para nosotros no es nuevo el Covid, ya, ya tenemos dos años tratando el Covid, nosotros ya tenemos una estabilidad mental en lo que viene siendo el Covid ¿qué puedo pensar yo del Covid y el Carnaval? Yo se lo dejo a las familias, ellos que hagan consciencia de forma responsable, no soy como médico quien tenga que juzgar al gobierno o no, si se va a hacer la fiesta, pues pienso que está en cada familia”, expresó.

“Yo les pido como médico que seamos responsables, la vida tiene que seguir, el Carnaval es muy bonito, yo lo manejo por el punto económico de aquellas familias de escasos recursos que tienen que salir a ganar el sustento diario, por eso, si quieren salir a vivir el Carnaval que lo hagan, pero de una forma responsable”, opinó.

La especialista que fue responsable del área Covid desde que inició la pandemia hasta el ultimo diciembre en el Seguro Social y el Hospital General de Mazatlán, informó que las cifras de hospitalizados y muertos han disminuido sobre todo en relación a las primeras olas.

“Sí se han reducido, me empleo en dos insituciones de salud públicos y en ambas instituciones estamos los médicos atentos todavía a la pandemia, estamos tratando la pandemia y ya ahorita con mayor madurez, porque nos enfrentamos a algo totalmente desconocido en el sector salud, ahorita estamos como respirando, estamos sobrellevando la pandemia que tenemos claro que no termina”.

-- ¿Las cifras entonces sí permiten que Mazatlán tenga su fiesta?

“Bueno, es que no depende de las cifras de incidencia y mortalidad para que mazatlan tenga la fiesta, voy a lo mismo, ahí depende de la responsabilidad de cada gente. Con todo respeto, es como cuando ves a los estudiantes, no había presenciales pero andaban en el cine ¿qué es lo que tenemos qué hacer? Pues salir de una forma responsable”.

Puntualizó que el número de hospitalizados en el IMSS de Mazatlán alcanzó a 60 personas con una tasa del 2 por ciento de mortalidad de manera aproximada, pero en la tercera ola, llegaron a atender hasta 120 internados por turno.

“Ómicron alteró las hospitalizaciones (por fiestas decembrinas) pero también el tratamiento es muy diferente a las otras cepas, entonces pudimos controlar mejor con la cepa de Ómicron que a la otra, se han presentado muertes pero no con la incidencia que tenía al inicio de la pandemia”.

-- ¿Ven venir un rebrote si se hace el Carnaval?

“Va a subir, (pero) hemos estado en momentos más críticos, hemos manejado una tasa de mortalidad, la verdad alarmante, ahorita con esta cepa, son más difundibles los síntomas, pero no justifico las aglomeraciones de las personas de una manera irresponsable ¿de qué va a haber más casos? Sí, sí va a haber una incidencia”.

Aclaró que los fallecidos en esta tercera ola no solo fue de personas que no quisieron recibir tratamiento, sino de enfermos que llegaron con cardiopatías, diabetes o hipertensión descontrolada, además de adultos mayores y no vacunados.

Reiteró que la fiesta del Carnaval dependerá de la manera en que la propia ciudadanía se cuide y responsabilice.

“Ya depende cada individuo lo que ellos deseen para cada familia, sabemos que por necesidad el punto económico es demasiado importante, ahí sí se tiene que respetar, ya estamos en una pandemia que ha evolucionado y hemos sabido salir adelante los mazatlecos, yo lo dejo a consideración de cada familia”.